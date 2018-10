Schreckliches Unfall-Drama: VW Sharan prallt frontal in zwei Biker - beide sterben im Trümmerfeld

Kollision in Kurve

+ © Nonstopnews/ Screenshot Google Maps (Fotomontage) Zu einem tödlichen Unfall-Drama kam es bei Vechta, als ein VW Sharan in einer Kurve frontal in zwei Motorrad-Fahrer prallte - Beide Biker verstarben. © Nonstopnews/ Screenshot Google Maps (Fotomontage)

Bei Vechta kam es in Goldenstedt zu einem tödlichen Unfall-Drama. Ein VW Sharan prallte in einer Kurve frontal in zwei Motorrad-Fahrer prallte - Beide Biker verunglückten tödlich.