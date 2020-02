Bei Google Earth zoomt ein Nutzer ins Meer hinein. Was er unter Wasser entdeckt, lässt ihn staunen. Mit solchen Einblicken rechnet da niemand.

Wohl jeder träumt von einer Weltreise. Einmal um den kompletten Globus reisen und alle Ecken hautnah kennenlernen. Leider scheitert dieser Wunsch bei den allermeisten am fehlenden Kleingeld. Und selbst wenn sich jemand das Abenteuer leisten könnte, so käme er trotzdem nicht in die entlegensten Ecken unseres Planeten.

Um spektakuläre Entdeckungen zu machen, braucht man gar nicht so viel Zeit und erst recht nicht viel Geld aufwenden. Es geht auch virtuell, ganz einfach am PC per Mausklick - und sogar in 3D: Google Maps und Google Earth machen es möglich. Wer nicht selbst die Welt erkunden will, kann die Instagram-Seite „Google Earth Finder“ besuchen. Dort werden spektakuläre Entdeckungen bei den Kartendiensten festgehalten. Bei Google Maps hat ein Mann eine rätselhafte Entdeckung über Großbritannien gemacht.

Google Maps: Nutzer zoomt in Meer und entdeckt Unglaubliches

Einen irren Fund hat ein Nutzer vor der Küste des US-Bundesstaats Florida gemacht und bei „Google Earth Finder“ dokumentiert. In dem Clip sieht man, wie er vor der Küste der Florida-Keys-Insel Plantation Key immer weiter in das Meer hineinzoomt, bis er am Grund angelangt ist.

Zunächst wird etwas sichtbar, das eine Boje sein könnte. Dann schwenkt er nach links. Plötzlich sieht man etwas, das wie ein versunkenes U-Boot aussieht. Es ist gelb, daran haften bereits Korallen. Kurz darauf ist sehr gut ein Bullauge zu erkennen. Der Nutzer zoomt durch das Fenster weiter in das U-Boot hinein. Dann wird es verrückt: Im Inneren ist ein menschlicher Körper zu sehen, allerdings nur von den Knien bis zum Hals. Der offensichtliche Mensch steht und hat ein Handtuch um seine Hüfte gebunden.

Google Earth: „Was macht er halbnackt unter dem Meer?“

„Was macht er halbnackt unter dem Meer?“, schrieb der Entdecker neben seinen Fund. Eine gute Frage, aber nur eine von vielen: Wer ist der Mensch? Wie kommt er dort hinein? Lebt er noch? Ist es doch kein U-Boot, sondern eine versunkene Sauna? Ist es eine Fotomontage? Es darf nach Herzenslust spekuliert werden; genauso über einen abstrusen Fund bei Google Street View. Außerdem erregt auch eine andere Entdeckung von Google Earth auf dem Meeresgrund gerade die Gemüter.

Weitere kuriose Entdeckung auf Google Maps: Vor der japanischen Küste spielen sich seltsame Dinge ab

