Höhlen-Guide und Tourist sitzen in überschwemmter Höhle fest

Die heftigen Regenfälle sind zwei Männern in einer 650 Meter tiefen Höhle auf der Schwäbischen Alb zum Verhängnis geworden. Die Männer sind in der Höhle eingeschlossen. Taucher sind vor Ort.

Grabenstetten - Die von den Wassermassen in der Falkensteiner Höhle auf der Schwäbischen Alb eingeschlossenen Männer müssen nach Auskunft der Rettungskräfte nicht um ihr Leben bangen.

„Es besteht definitiv keine Lebensgefahr“, sagte der Einsatzleiter der Höhlenrettung, Michael Hottinger, der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zum Montag. Vier Höhlenretter seien zu den beiden Männern vorgedrungen und würden sie derzeit betreuen. Ein Rettungszelt aus Wärmedecken sei aufgebaut und warmes Essen verteilt worden. Den Männern - einem Höhlen-Guide und dessen Kunde - gehe es gut, derzeit würden sie schlafen.

Zwei Männer sind in Höhle eingeschlossen

Am Morgen soll dann je nach Wetterlage die eigentliche Rettung aus der Höhle beginnen. Dafür müssen laut Hottinger zwei von den Wassermassen versperrte Höhlenpassagen durchtaucht werden. Die seit Sonntagabend festsitzenden Männer befänden sich etwa 650 Meter tief in der Höhle. Derzeit sei eine Rettung aufgrund der starken Strömung unmöglich. „Für geübte Taucher ist das jetzt bei der Wasserlage schon ein Problem. Für Ungeübte wird es fast unmöglich.“ Nach einer kleinen Einweisung sollen sich die Höhlengänger dann jeweils in Begleitung von zwei Tauchern den Weg durch das Wasser bahnen. Die letzte Entscheidung träfen aber die Rettungskräfte in der Höhle.

Höhlendrama auf der schwäbischen Alp

Leichtsinn sei Grund für die Notlage der beiden Männer gewesen, sagte Hottinger. Bei der Wetterlage und dem starken Regen hätten sie wissen müssen, dass die siphonartigen Senken in der Höhle volllaufen und so den Rückweg versperren könnten.

+ In der Falkensteiner Höhle in Baden-Württemberg sind zwei Menschen von ansteigenden Wassermassen überrascht und dadurch eingeschlossen worden. © dpa / Krytzner

