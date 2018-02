Grausame Tat: Anwältin in ihrer Kanzlei erschossen - Täter offenbar gefasst

Identität nicht geklärt

+ © dpa In einer Anwaltskanzlei in Mecklenburg-Vorpommern ist Donnerstagmittag eine Frau erschossen worden. © dpa

Eine Frau wird tot in einer Anwaltskanzlei in Waren an der Müritz gefunden. Wahrscheinlich handelt es sich um die dort ansässige Rechtsanwältin. Der Täter ist auf der Flucht.