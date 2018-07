Vater soll Säugling misshandelt haben - jetzt ist das Baby tot

Ein Baby ist an den Folgen einer Misshandlung seinen schweren Verletzungen erlegen. Im Verdacht steht der Vater. Eine Obduktion brachte die Todesursache ans Licht.

Gronau - Ein zwei Monate alter Säugling aus Nordrhein-Westfalen ist an den Folgen einer Misshandlung gestorben. Gegen den Vater wurde am Wochenende Haftbefehl wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge erlassen, wie die Polizei Borken und die Staatsanwaltschaft Münster am Montag mitteilten. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Obduktion bringt Todesursache ans Licht

Der 25-Jährige soll sein Kind vor etwa anderthalb Wochen in der Familienwohnung in Gronau aus der Babywippe genommen und derart geschüttelt haben, dass dies zum Tod des Babys führte. Das Kind starb vier Tage später in einem niederländischen Krankenhaus.

Die Obduktion ergab, dass der Säugling an den Folgen "einer erheblichen Hirnblutung mit massiver Ausbildung eines Hirnödems" zu Tode kam.

AFP

