Mysteriöser Leichenfund in Kino: Polizei fahndet nach Verdächtigem - und spricht Warnung aus 

Mitarbeiter riefen den Notruf

+ © picture alliance/dpa / Christophe Gateau In Groningen/Niederlande wurden zwei Leichen in einem Kino entdeckt (Symbolbild) © picture alliance/dpa / Christophe Gateau

In einem Kino in den Niederlanden sind am Morgen zwei Leichen entdeckt worden. Die Polizei ermittelt und spricht eine Warnung aus.