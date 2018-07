Großbrand auf Bauernhof - 8000 Schweine tot

Riesige Rauchwolken über einem Bauernhof in Rheine in Westfalen. Bei einem Großbrand verendeten dort etwa 8000 Schweine. Die Ursachen sind noch unklar.

Rheine - Bei einem Großbrand auf einem Bauernhof bei Rheine in Westfalen sind am Sonntagmittag etwa 8000 Schweine verendet. Nach Angaben der Feuerwehr rückten rund 100 Einsatzkräfte aus, die Löscharbeiten dauerten am frühen Nachmittag noch an.

Warum der Schweinestall in Brand geriet, war zunächst unklar. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung riet die Feuerwehr den Anwohnern in der Umgebung, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

dpa