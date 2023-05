Großbrand in Hamburg: Dachstuhlbrand sorgt für enorme Rauchsäule über Hamburg

Von: Sebastian Peters

Die Rauchsäule ist weit über die Stadt hinaus sichtbar. © Peters

In Hamburg-Neustadt hat sich ein Dachstuhl eines Gebäudes entzündet. Eine große Rauchwolke breitet sich über der Stadt aus. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz.

Hamburg – Aktuell ist die Feuerwehr Hamburg mitten in der Hamburger Innenstadt im Großeinsatz. Bei einem im Bau befindlichen Gebäude hat sich der Dachstuhl entzündet. Seit 17:16 Uhr sind die Einsatzkräfte in der Straße Hütten in der Hamburger Neustadt im Einsatz.

Aktuell: Großbrand in Hamburg – große Rauchwolke über der Stadt

Eine enorme Rauchsäule breitet sich derzeit in Richtung Osten über die Innenstadt von Hamburg aus. Verletzte soll es aber nach aktuellen Informationen nicht geben. Das Dach soll auf einer Fläche von 20 x 30 Metern in Flammen stehen.

Starke Rauchentwicklung durch Großbrand im Bereich Hamburg Neustadt - 20355 Hamburg

Inzwischen wurde auch eine Warnung an die Bevölkerung ausgelöst. Über Warnapps wie NINA, KatWarn und auch über Radiodurchsagen werden Betreffende informiert und gewarnt. Weitere Informationen folgen