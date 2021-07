Großbritanniens Pläne: Trotz Delta-Variante Maskenpflicht aufheben

Bereits Mitte Juli?

+ © gpointstudio/imago images Ein Hinweis, der bald der Vergangenheit angehören könnte. Denn die britische Regierung plant, die Maskenpflicht in England aufzuheben. © gpointstudio/imago images

Der Corona-Inzidenzwert in Großbritannien ist hoch, die Delta-Variante breitet sich aus. Dennoch soll zumindest in England zeitnah die Maskenpflicht aufgehoben werden.

London – Die britische Regierung kündigt an, die Maskenpflicht in England aufzuheben*. Bisher ist es im Rahmen der Corona-Regeln vorgeschrieben, eine Schutzmaske gegen das Virus in Geschäften, Bussen und Bahnen zu tragen. Geht es nach Wohnungsbauminister Robert Jenrick findet diese Maßnahme zur Pandemie-Bekämpfung ein jähes Ende. Die anvisierte Aufhebung der Maskenpflicht in England ist Teil einer weitgehenden Aufhebung von Corona-Maßnahmen ab den 19. Juli.

Indes lässt die hochansteckende Delta-Variante*, eine Mutante vom Coronavirus, die entsprechenden Fallzahlen in Großbritannien immer wieder in die Höhe schießen*. Der Inzidenzwert beläuft sich auf knapp 200. „Wie viele Menschen möchte ich so schnell wie möglich von diesen Einschränkungen wegkommen. Ich denke, es ist an der Zeit, die gesetzlichen Beschränkungen aufzuheben und auf ein gewisses Maß an Eigenverantwortung und Urteilsvermögen zu setzen“, verteidigt Jenrick das Vorhaben der britischen Regierung. * kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.