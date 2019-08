Drama in den Alpen: Junge Frau stürzt in den Tod - Ihr Vater muss zuschauen

Beim Wander in Tirol ist eine junge Berlinerin tödlich verunglückt. Ihr Vater sah alles und konnte ihr nicht helfen.

Prägraten - Beim Wandern mit ihrem Vater ist eine junge Frau aus Berlin in den österreichischen Alpen in den Tod gestürzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren die 28-Jährige und der Vater in Osttirol auf einer mehrtägigen Route zu verschiedenen Berghütten unterwegs.

Tirol: Junge Frau stürzt 50 Meter in die Tiefe

Am Donnerstag wanderten die beiden im Gebiet von Prägraten am Großvenediger, als die Berlinerin auf einem Pfad ausrutschte und über einen steilen und Hang rund 50 Meter in die Tiefe stürzte. Zum Unfallzeitpunkt habe es leicht geregnet, sagte eine Polizistin der Deutschen Presse-Agentur.

Ihr Vater alarmierte sofort die Rettungskräfte. Diese bargen die Frau mit einem Hubschrauber, doch der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Erschreckende Zahlen: Schon 122 Tote in Österreichs Alpen in der Sommersaison

Wandern, Bergsteigen, Wildwasserfahren - die Alpen sind ein verlockendes Freizeitgebiet. Die Gefahren der Berge werden aber häufig unterschätzt. Das zeigt eine vorläufige Bilanz. In den österreichischen Alpen sind in dieser Sommersaison nach vorläufigen Zahlen bisher mindestens 122 Menschen gestorben. Darunter seien 37 Deutsche gewesen, teilte das Kuratorium für Alpine Sicherheit am Freitag mit. Die tödlichen Unfälle hätten sich unter anderem beim Bergsteigen, Wildwasserfahren und Gleitschirmfliegen ereignet.

Allein beim Wandern und Bergsteigen seien seit Mai 61 Menschen ums Leben gekommen, davon stammten 23 aus Deutschland. Die Zahlen bewegten sich im langjährigen Vergleich in einer durchaus üblichen Größenordnung, teilte eine Sprecherin weiter mit. Im Vergleich von Jahr zu Jahr gebe es jeweils stärkere Unterschiede. „Das hängt meist mit dem Wetter zusammen.“

