Grünberg: Verdacht der Volksverhetzung nach Schulausflug zur KZ-Gedenkstätte Buchenwald

Eine Schule in Grünberg hat drei Schüler angezeigt, weil sie auf der Rückfahrt von einem Besuch im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald antisemitische Lieder abgespielt haben sollen. Der Fall zieht inzwischen weite Kreise.

Update, 5.11.2019: Im Fall der drei Schüler der Grünberger Theo-Koch-Schule, die auf der Rückfahrt von einem Besuch im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald antisemitische Lieder abgespielt und mitgesungen haben sollen, zieht inzwischen weitere Kreise.

Auch der hessische Kultusminister hat sich zu Wort gemeldet. "Hetzerische Lieder und Beleidigungen sind kein Kavaliersdelikt. Den Jugendlichen muss deutlich vor Augen geführt werden, dass wir so etwas in unserem Land nicht dulden", erklärt Alexander Lorz (CDU).

Grünberg: Lorz will Vorfall nach Buchenwald-Besuch nicht dulden

Der Kultusminister weiter: "Der Fall zeigt, dass wir in unserem Engagement um Werte- und Demokratieerziehung und dezidiert auch bei der Antisemitismusprävention nicht nachlassen dürfen, sondern es vielmehr weiter intensivieren müssen."

Update, 2.11.2019: Nach dem ersten Verdacht der Volksverhetzung gegen drei 14-jährige Schüler der Grünberger Theo-Koch-Schule ist klar: Der Vorfall hat noch eine zusätzliche brisante Note.

Demnach liegt der Verdacht im Raum, dass die Schüler volksverhetzende Lieder ausgerechnet auf der Rückfahrt von einem Besuch der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Buchenwald abgespielt und gesungen haben.

Grünberg: Vorfall nach Besuch in KZ-Gedenkstätte Buchenwald

Die Schulleitung hatte Anzeige gegen drei Schüler erstattet. Der Kreis Gießen hatte sich in einer Mitteilung an die Seite der Schulleitung gestellt. Da es um den Verdacht der Volksverhetzung gehe, sei die richtige Konsequenz gewählt worden, sagten Landrätin Anita Schneider (SPD) und Schuldezernentin Christiane Schmahl laut Mitteilung vom Freitag. Vorkommnisse mit solch strafrechtlicher Relevanz müssten bei der Polizei zur Anzeige gebracht werden.

Erstmeldung, 1.11.2019: Die Gießener Polizei hat Ermittlungen gegen drei 14-jährige Schüler der Grünberger Theo-Koch-Schule aufgenommen. Grund dafür ist der Verdacht der Volksverhetzung, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen am Freitag mitteilte.

Grünberg: Volksverhetzende Lieder bei Schulausflug

Demnach wurde die Polizei am vergangenen Dienstag aktiv, als ihr der Vorfall bekannt wurde. Bisher haben die Beamten festgestellt, dass die Schüler am Dienstag, 15. Oktober, in einem Bus unterwegs waren.

Während des Schulausflugs soll es dann auf der Rückfahrt in dem Bus zum Abspielen und Singen von volksverhetzenden Liedern beziehungsweise Liedtexten gekommen sein.

Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht – aus ermittlungstaktischen Gründen.

