Grüner Komet Nishimura: Wo er in NRW zu sehen ist

Von: Peter Sieben

Der grüne Komet ist auch mit bloßem Auge am Sternenhimmel erkennbar – am besten in eher ländlichen Gebieten. © Ole Spata/dpa

Es ist ein seltenes Spektakel, das sich in diesen Tagen am Himmel zeigt. Auch in NRW kann man den Kometen Nishimura gut sehen – wenn man ein paar Dinge beachtet.

Köln – Er ist noch gar nicht lange bekannt: Am 12. August 2023 entdeckte der japanische Amateurastronom Hideo Nishimura den Kometen C/2023 P1. Der trägt jetzt ihm zu Ehren den Namen Nishimura. Der grün schimmernde Himmelskörper ist auch in NRW zu sehen. Dafür müssen Sterngucker allerdings früh aufstehen, denn der Komet ist am besten morgens zwischen 4:30 Uhr und 5 Uhr zu erkennen.

24RHEIN verrät, wo der grüne Komet in NRW am besten zu sehen ist.