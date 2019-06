Gruppen-Vergewaltigung in Freiburg: Angeklagter brüllt und pöbelt vor Gericht 

© dpa / Patrick See ger

Gruppenvergewaltigung in Freiburg - Prozess hat mit einem Eklat begonnen.

Dieser Fall erschüttert: Eine junge Frau (18) hatte keine Chance. Elf Männer sollen sie in Freiburg vergewaltigt haben. Nun begann der Prozess mit einem Eklat.

Freiburg - Am Mittwoch hat der Prozess um die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen begonnen. Elf Männer sind angeklagt. Sie sollen im Oktober 2018 die junge Frau in einer Diskothek im Freiburger Industriegebiet mit Hilfe von Drogen gefügig gemacht und in einem nahegelegenen Wäldchen gemeinschaftlich vergewaltigt haben.

Bei den Angeklagten handelt es sich um acht syrische Staatsangehörige zwischen 19 und 30 Jahren, einen 23-jährigen Iraker, einen 18-jährigen Algerier und einen 25-jährigen Deutschen.

Gruppenvergewaltigung in Freiburg: Angeklagter pöbelt im Gerichtsaal

Wie die Bild berichtet, kam es im Gerichtssaal beim Verlesen der Anklageschrift zu einem Zwischenfall. Einer der Angeklagten schrie herum. Polizisten führten den Mann dann aus dem Saal.

Der Angeklagte habe zuvor mit einer Faust auf dem Tisch gehämmert, brüllte die Sicherheitsleute an und sei richtig ausfällig geworden. Der Mann soll außerdem den gestreckten Mittelfinger gezeigt haben.

Vergewaltigung in Freiburg - Staatsanwalt schildert grausame Details

Die 18-Jährige, die Opfer des Verbrechens wurde, habe keine Chance gehabt, sich zu wehren, sagte Staatsanwalt Rainer Schmid zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Freiburg am Mittwoch.

Laut der Anklage soll einer der Männer der jungen Frau und ihrer Freundin zwei Ecstasy-Tabletten verkauft und ihr zusätzlich K.o.-Tropfen verabreicht haben.

Der 22-jährige Hauptverdächtige soll die junge Frau dann unter dem Vorwand, ihr ein Tattoo am Oberschenkel zeigen zu wollen, nach draußen gelockt haben. Als die junge Frau sich umdrehte, um zurück zur Disco zu gehen, habe er sie in einem Gebüsch vor der Disco von hinten gepackt, ihren Rock, die Strumpfhose und Unterhose heruntergerissen und sie vergewaltigt.

Nach der ersten Vergewaltigung ging der 22-Jährige der Anklage zufolge zurück in die Disco und berichtete anderen Männern, dass draußen eine Frau liege, „die man f***** könne“, so Schmid.

Die wegen der Drogen krampfende und weinende 18-Jährige habe versucht, die Männer abzuwehren - mit Hilfe ihrer Fingernägel und kleiner Stöckchen, die im Gebüsch lagen. Jedoch ohne Erfolg. Dabei verletzte sie aber laut dem Staatsanwalt einige der Männer, die nun angeklagt sind. Die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung ereignete sich am 14. Oktober 2018 in Freiburg.

Vergewaltigung in Freiburg: So läuft der Prozess gegen die elf Angeklagten

Der Prozess hat vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts Freiburg begonnen. Die Jugendstrafkammer hat für das Verfahren insgesamt 27 Verhandlungstage terminiert. Allein die ersten drei Prozesstage sind für die persönlichen Angaben der Angeklagten vorgesehen. Am fünften Prozesstag soll das Opfer vermutlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit aussagen. Die zur Tatzeit 18-jährige Frau tritt auch als Nebenklägerin im Verfahren auf. Ein Urteil ist erst Ende des Jahres zu erwarten.

