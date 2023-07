Steckte perfider Plan dahinter? Fünf Deutsche nach mutmaßlicher Gruppenvergewaltigung auf Mallorca in Haft

Von: Maximilian Kettenbach

Gruppenvergewaltigung auf Mallorca? Fünf deutsche Touristen wurden an der Playa de Palma festgenommen. © Policia Nacional

Deutsche Urlauber werden verdächtigt, eine Gruppenvergewaltigung an einer 20-Jährigen begangen zu haben. Ein Mann ist noch flüchtig.

Palma de Mallorca – Ein fürchterlicher Verdacht erreicht Deutschland am Freitag. Laut dem Mallorca Magazin wurden am Donnerstagmorgen an der Playa de Palma auf Mallorca fünf deutsche Touristen von der spanischen Nationalpolizei festgenommen. Ihnen wird eine Gruppenvergewaltigung vorgeworfen. Die Polizei bestätigte dem Blatt den Vorfall.

Die Männer sollen etwa 20 Jahre alt sein, ebenso wie das mutmaßliche Opfer, das ebenfalls aus Deutschland stammen soll.

Ersten Informationen aus Spanien zufolge könnte ein 20-Jähriger dabei einen hinterhältigen Plan ausgeheckt haben. Nachdem er die Frau kennengelernt hatte, soll er ihr vorgeschlagen haben, sein Hotelzimmer in der Joan-Llabrés-Straße aufzusuchen. Nach den Informationen der spanischen Schwesternzeitung des Mallorca Magazins, Ultima Hora, glaubte die Frau, sie würde allein mit dem Mann in sein Zimmer gehen.

Mallorca: Frau rennt schreiend aus Hotel

Doch dort wurde sie mit einer schockierenden Situation konfrontiert: Mindestens vier weitere Männer waren dort offenbar anwesend. Als die 20-Jährige daraufhin gehen wollte, soll sie daran gehindert worden sein. Gemäß dem Bericht sollen einige der Männer die Frau dann vergewaltigt haben, bevor sie schreiend aus dem Hotel flüchtete. Dies wiederum bekam ein Mitarbeiter der Hotelrezeption mit. Er verständigte die Polizei.

Die Beamten der Nationalpolizei nahmen die Männer fest und konfiszierten ihre Handys. Die Frau wurde zur Behandlung ins Son-Llàtzer-Krankenhaus gebracht, während nach einem sechsten Tatverdächtigen noch gefahndet wird. Ein möglicher Haftbefehl wird nun vom Haftrichter geprüft.

Erst im Sommer 2022 wurden zwei Deutsche am Ballermann festgenommen, weil sie eine Frau vergewaltigt haben sollen. Nach einer Gruppenvergewaltigung 2019 kam es sogar zu Demonstrationen auf der Insel. In diesem Sommer gerieten deutsche Mallorca Touristen bereits in die Schlagzeilen, weil sie von Securitys durch die Straßen gejagt wurden.

