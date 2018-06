Zahl der Toten in Guatemala auf 109 gestiegen - Mehr als 100 Menschen noch vermisst

Nach Ausbruch eines Feuervulkans

+ © AFP / JOHAN ORDONEZ Vulkanausbruch in Guatemala © AFP / JOHAN ORDONEZ

Die Zahl der Todesopfer nach dem Vulkanausbruch in Guatemala ist auf 109 gestiegen. Die Staatsanwaltschaft will untersuchen, ob die Menschen rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden sind.