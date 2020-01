Zweites Familiendrama in Baden-Württemberg? Teenager (15) tot - Vater und Bruder schwer verletzt 

Ereignete sich in der Nacht auf Samstag ein zweites Familiendrama in Baden-Württemberg?

Ein toter Jugendlicher, Bruder und Vater schwerst verletzt - in Baden-Württemberg geht die Polizei einem schweren Verbrechen nach. Doch der Vorfall wirft Fragen auf.

Nur wenige Stunden nach den Schüssen in Rot am See ereignete sich ein zweites Drama.

In Baden-Württemberg wird ein 15-Jähriger tot aufgefunden.

Vater und Bruder werden schwer verletzt aufgefunden.

Update vom 25. Januar 2020, 13.35 Uhr: Nach dem gewaltsamen Tod eines 15-Jährigen in Baden-Württemberg sind an dessen Leiche Stichverletzungen festgestellt worden. Ob diese Verletzungen auch die Todesursache waren, werde man erst nach einer Obduktion wissen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Auch der 54-jährige Vater und der Bruder des Opfers erlitten Stichverletzungen. Zu Tatwaffen oder -gegenständen machten die Ermittler keine Angaben.

Baden-Württemberg: Zweites Familiendrama in wenigen Stunden?

Update vom 25. Januar 2020, 12.18 Uhr: Nach dem gewaltsamen Tod eines 15-Jährigen in Baden-Württemberg befragt die Polizei Familienmitglieder und Bekannte. Die Tat hatte sich in der Nacht zum Samstag in einem Wohnhaus auf einem Aussiedlerhof bei Güglingen im Landkreis Heilbronn zugetragen. „Der Vater und der Bruder sind unseren Ermittlungen zufolge die einzigen Personen, die während der Tat anwesend waren“, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Der 54-Jährige und sein 17-jähriger Sohn seien aufgrund ihrer schweren Verletzungen zunächst nicht vernehmungsfähig gewesen. Sie liegen im Krankenhaus.

Man gehe aktuell nicht davon aus, dass weitere Menschen in die Tat involviert waren, hieß es von der Polizei. Zur Mutter des toten Jungen wollte die der Behördensprecher zunächst keine Angaben machen.

Familiendrama in Baden-Württemberg? Teenager (15) tot - Vater und Bruder schwer verletzt

Ursprungsmeldung vom 25. Januar 2020, 9.34 Uhr: Güglingen - Ein rätselhafter Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Samstag im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg, ein 15-Jähriger ist dabei getötet worden. Wie die Polizei am Morgen mitteilt, sind die genauen Hintergründe noch unklar. Auch zwei Familienmitglieder des Teenagers seien offenbar involviert gewesen.

Güglingen: Familiendrama wirft Rätsel auf - Jugendlicher tot aufgefunden

Der 54-jährige Vater des Jugendliche n und der 17 Jahre alte Bruder sind schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert worden. „Es sind noch viele Dinge unklar, wir gehen aktuell aber davon aus, dass sich die Tat innerhalb der Familie abgespielt hat“, erklärte ein Sprecher derPolizei. Auch Heidelberg24.de* berichtet über das Drama.

In einer ersten Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei hieß es, es sei noch unklar „wie es zu den Verletzungen gekommen ist und wie der Tathergang war“.

Baden-Württemberg: Zweites Familiendrama in kürzester Zeit

Die Tat habe sich in der Nacht in einem Wohnhaus auf einem Aussiedlerhof bei Güglingen zugetragen. Kurz nach ein Uhr sei die Polizei per Notruf darüber informiert worden, dass es in dem Haus zu einer Auseinandersetzung gekommen war und es mehrere Verletzte gibt. Wer genau die Polizei benachrichtigt hatte, war zunächst noch unklar, wie die Polizei ebenfalls erklärte.

Die Kriminalpolizei ist vor Ort und sichert Spuren. Der Polizei zufolge sind zwischen 40 und 50 Beamte in den Fall involviert. Wie der Behördensprecher sagte, lebten die Jugendlichen und der Vater gemeinsam auf dem Anwesen. Zur Mutter oder der Schwere der Verletzungen der beiden Männer gab es zunächst keine Angaben.

Baden-Württemberg: Tat in Rot am See schockiert - Täter gefasst

Die Tat hat sich nur Stunden abgespielt, nachdem im baden-württembergischen Rot am See sechs Menschen mit einer Schusswaffe getötet wurden. Ein Sportschütze wird verdächtigt, am Freitagmittag in der kleinen Stadt im Nordosten des Landes seinen Vater, seine Mutter und vier weitere Verwandte erschossen zu haben.

Und auch dasbayerische Starnberg steht unter Schock. In einem Haus wurden drei Leichen entdeckt. Zunächst wurde ein Familiendrama vermutet. Doch nun kam es zur spektakulären Wende.

