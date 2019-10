Mädchen (13) geschubst und geschlagen – Polizei fahndet nach gepiercter Frau

Auf einer Kirmes in Gütersloh schlug eine Frau auf ein Mädchen ein (Symbolbild).

Auf einer Kirmes in Gütersloh kam es zu einem empörenden Zwischenfall. Zeugen beobachteten, wie ein Mädchen von einer Frau geschubst und geschlagen wurde.

Dreister Vorfall auf Michaeliskirmes in Gütersloh

Gepiercte Frau geht auf junges Mädchen los

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls nahe des Autoscooters

Gütersloh – Der Zwischenfall ereignete sich bereits am Dienstagabend auf der Michaeliskirmes im Bereich der Vennstraße in Gütersloh. Am dortigen Autoscooter sollen sich zwei schätzungsweise zehnjährige Jungen mit einem 13-jährigen Mädchen gestritten haben. Kurze Zeit später tauchte die Mutter der Jungen auf und ging auf das junge Mädchen los, wie owl24.de* berichtet.

Gütersloh: Frau schlägt auf Kind ein

Zuerst habe die Frau das Mädchen angesprochen und dann geschubst. Plötzlich begann sie, auf das Kind einzuschlagen. Dann ging sie weg. Nun sucht die Polizei Gütersloh dringend nach Zeugen, die bei der Ergreifung der Frau helfen können. Sie konnte wie folgt beschrieben werden:

Etwa 28 bis 30 Jahre alt

Schlanke Statur

Dunkel gekleidet

Kurze, blonde Haare mit dunkler Mütze darüber

Mehrere Piercings im Gesicht

Hinweise zu dem Vorfall am Autoscooter auf der Michaeliskirmes und der gesuchten Täterin nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer05241/86 90 entgegen.

Owl24.de* berichtet über einen weiteren schockierenden Fall auf der Michaeliskirmes in Gütersloh: Ein junger Mann wollte einen Streit schlichten und wurde plötzlich selbst niedergestochen. Auch hier sucht die Polizei nach Zeugen.

Bei einer Polizeikontrolle staunte die Polizei in Gütersloh nicht schlecht. Als sie drei junge Männer kontrollierten, sahen sie in dem Auto plötzlich einen Tresor und tausende Zigaretten.

*Owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.