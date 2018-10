Massenschlägerei auf Fest ausgebrochen - was ein Fahrgeschäft damit zu tun hat

Weil ein Fahrgeschäft auf der Kirmes in Gütersloh schliessen sollte, schlugen zwei Gruppen aufeinander ein.

Gütersloh - Wie nun bekannt wurde, kam es am Freitagabend (5. Oktober) gegen 23.15 Uhr zu einer brenzligen Situation auf der Kirmes in Gütersloh. Mehrere Personen gerieten dabei aneinander und gingen teilweise mit Baseballschlägern aufeinander los, wie owl24.de* berichtet.

Zur besagten Uhrzeit hielt sich eine Gruppe von sieben Personen an einem Fahrgeschäft auf der Gütersloher Kirmes auf. Als das Geschäft geschlossen werden sollte, geriet die Gruppe in einen Streit mit einer bislang unbekannten Person.

Noch während sich der Streit zwischen der siebenköpfigen Gruppe und dem Unbekannten zuspitzte, kam plötzlich eine weitere Schar dazu. Diese war teilweise vermummt und mit Baseballschlägern bewaffnet und schlug auf die andere Gruppe ein. Hierbei wurden mindestens fünf Männer schwer verletzt. Vier der Verletzten wurden von den alarmierten Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine Person musste in ein Klinikum in Bielefeld.

Als die Polizei eintraf, hatte sich der bewaffnete Schlägertrupp bereits aus dem Staub gemacht. Die Polizei Gütersloh sucht deshalb nach Zeugen der Schlägerei. Wer Angaben zu den Tätern machen kann, ist angehalten, sich unter der 05241-869-0 zu melden.

