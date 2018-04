Güterzug entgleist in München - Millionenschaden

Umschlagbahnhof München-Riem

+ © - Der verunglückte Güterzug steht quer auf den Gleisen des Umschlagbahnhofs München-Riem. © -

München - Ein Güterzug ist auf dem Weg an die Nordsee in München entgleist. Der Unfall verursachte nach Angaben der Bundespolizei in der Nacht zu Samstag einen Millionenschaden. Verletzt wurde niemand.