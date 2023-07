Freundin schreibt, sie mache heute „Gurkensalat mit Mozzarella😏😏“ – und viele rätseln über Codewort 

Freundin schreibt, sie mache heute „Gurkensalat mit Mozzarella😏😏“ – und viele rĂ€tseln ĂŒber CodewortÂ

Von: Armin T. Linder

FĂŒr einen riesigen Lacher sorgte bei Twitter der Beitrag einer Hamburgerin. Sie fragt sich, was sich hinter dem Code „Gurkensalat mit Mozzarella“ nebst zwei Emojis verbergen mag.

Hamburg - Twitter bereitet derzeit nicht allen Menschen Freude. Schon seit lĂ€ngerem ist es kein durchweg freundlicher Ort. Und seit Tesla-Chef Elon Musk dort eine merkwĂŒrdige Änderung nach der anderen umsetzen lĂ€sst, wird es noch ein wenig ungemĂŒtlicher. Doch es gibt sie weiter: die SkurrilitĂ€ten und die Lacher, die den Besuch beim vogellosen „X“ lohnen und das Gesicht aufhellen.

„Gurkensalat mit Mozzarella😏😏“: Was meinte die Freundin einer Twitter-Userin wohl?

So geschehen ist es dieser Tage beim Tweet einer Hamburgerin. Mehr als 100.000 Mal wurde er gezeigt, mehr als 1.000 Mal geliket, unzĂ€hlige Male kommentiert - und dazu in die Tagesbestenliste von Twitterperlen.com aufgenommen. Die Nutzerin berichtet vom Chat mit einer Freundin: „Hab ner Freundin geschrieben, was sie heut Abend macht und sie schreibt ‚Gurkensalat mit Mozzarella‘. Leute hab ich irgendwas verpasst ist das ein Codewort fĂŒr irgendwas?“

Dazu muss man wissen: Es gibt seit Jahren so was Ă€hnliches. „Netflix and Chill“ gilt als verklausulierter Begriff fĂŒr IntimitĂ€ten (plus vielleicht eine Serie). Aber ist dem auch bei „Gurkensalat mit Mozzarella“ so? Die anderen Twitter-Nutzer haben einen riesigen Spaß dabei, darĂŒber zu spekulieren. Oder einfach nur ihren Senf dazu abzugeben. Manche Kommentare sind zu vulgĂ€r, um sie hier wiederzugeben, fĂŒr die komplette Ladung mĂŒssten Sie direkt zu dem Beitrag gehen.

„Mich beschleicht leise der Verdacht, du projizierst da was“

Aber schon ausgewĂ€hlte Highlights haben es in sich. „Oha! Heißer Scheiß!“, stutzt einer. „Also wir nannten das frĂŒher Knickknack“ ein anderer. „Die Auflösung wĂŒrde mich auch interessieren .... ;-)“, meint ein weiterer. Andere nehmen dem Verdacht der Nutzerin den Wind aus den Segeln. „Mich beschleicht leise der Verdacht, du projizierst da was“ und „Ich glaube, sie hatte einfach nur Hunger“ oder „Codewort fĂŒr: Ich bin alt, Essen ist mein wesentlicher Lebensinhalt“, schreiben sie. Und dann gibt es ja noch eine GANZ andere Theorie, was hinter der Bezeichnung stecken könnte: „Oh Shit, der Mozarella ist schon ĂŒber eine Woche drĂŒber und muss dringend weg.“ FĂŒr den grĂ¶ĂŸten Lacher neben dem Ursprungspost sorgte ein weiterer Nutzer durch seinen kreativen Kommentar. Er kassierte mehr als 400 Likes! Ach, lesen Sie selbst:

Auch ein weiterer User vermutet gar kein Codewort hinter „Gurkensalat mit Mozzarella“, sondern hat anzumerken: „Nee, das schmeckt sogar.“ TatsĂ€chlich ist es wohl auch gar nicht so unĂŒblich - unsere Redaktion hat im Bildarchiv sogar ein Symbolfoto dazu gefunden. Und in unserem Rezeptearchiv findet sich immerhin Zucchinisalat mit Feta. Und dann war da ja noch der Gurkensalat nach Omas Art: mit nur drei Zutaten – er schmeckt durch einen Salztipp noch intensiver. (lin)