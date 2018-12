Gute Vorsätze oder die Tradition des Abbruchs

Immer wieder gefasst, immer wieder verworfen: Ergeben gute Vorsätze fürs neue Jahr noch Sinn?

Der letzte Monat vor Silvester ist meist der extremste. Der, in dem konstante Laster und schlechte Angewohnheiten noch mal an die äußersten Grenzen getrieben werden. Schwächen, die fest eingeplant im Jahr 2018 verschwinden sollten. Statt sich täglich wenigstens zehn Minuten von der Meditations-App runter bringen zu lassen, leben wir den Stress voll aus, weil bis Heiligabend ja alles perfekt sein muss. Statt den nachhaltigen Lebensstil zu festigen und dem unnötigen Konsum ein für alle mal den Rücken zu kehren, wird in letzter Sekunde von dem fürs Spenden gedachte Geld ein Alibi-Geschenk gekauft. Und ja, auf raffinierten Zucker verzichten hat bis November ganz gut funktioniert, dann warteten die ersten kecken Spekulatius auf dem Stehtisch im Büro. Sport stand oben auf der Prioritätenliste, bis der Sommer schließlich vorbei war. Vegan leben stand dort bis zum ersten Katertag. Zur endgültigen Kapitulation vor den eigens, mit größter Motivation auferlegten Prinzipien, fehlt dann nur noch die geschnorrte Zigarette als Verarbeitungshilfe von vorweihnachtlichen Trennungen und Kündigungen.

Dieser Ausgang war zu erwarten, das würde fast jeder aus eigener Erfahrung so unterschreiben. Trotzdem fassen wir sie immer wieder, voller Tatendrang, die guten Vorsätze fürs neue Jahr. Wieso aber lässt man sich regelmäßig darauf ein? Was muss passieren, um sie tatsächlich konsequent einzuhalten und ist das überhaupt so wichtig?

Alles begann im alten Rom. Die höchsten Beamten erneuerten am ersten Januar ihren Eid vor dem Kaiser, in welchem sie ihre Loyalität gegenüber der Republik beschworen. Außerdem wurde Janus, der Gott des Neubeginns zelebriert, dessen eines Gesicht in die Vergangenheit, das andere in die Zukunft schaute. Heute schauen wir auf die träge, vollgestopfte Person, die der frischen, erfolgreichen Idee von uns weichen soll und versprechen jährlich aufs Neue Selbstoptimierung in kleinem oder größerem Ausmaß. Der erste Januar bietet sich aber nicht nur aus Traditionsgründen an. Nach dem vermeintlich lasterhaften Dezember klingt es verlockend, die alte Haut abzulegen und wie frisch geschlüpft das neue Jahr zu beginnen. Dabei sind die eigene Zuversicht und Entschlossenheit, die in den gefassten Vorsätzen liegen, eigentlich das Schönste daran. Aus dem Optimismus entsteht dann der Ansporn: Dieses Mal schaffe ich es. Aber was bedeutet, es zu schaffen? Etwas 12 Monate lang durch ziehen, oder 24, oder das ganze Leben lang? Ist man gescheitert, wenn man nach unbestimmter Zeit merkt: Zigaretten schmecken mir zu gut. Das Fitnessstudio macht mich depressiv. Ich kann einfach nicht sparen? Nein. Wenn wir die Motivationen dazu gar nicht mehr entwickeln würden, etwas in unserem Leben verändern zu wollen, weil die Hoffnung auf etwas Besseres nicht mehr bestünde, dann wären wir gescheitert. In einer Umgebung, in der viele zu verrohen und abzustumpfen scheinen, wo sich laut Nachrichten wohl alles gen Abgrund bewegt, Menschen so grausam zu einander sind, dass man lieber weiter scrollt, als darüber zu lesen, ist es doch wichtig den Wunsch zu verspüren, noch etwas zum Guten wandeln zu wollen. Und seien es nur die eigenen Bauchmuskeln.

In dem wunderbaren Drama "Ladybird" sagt die Mutter Marion einmal zu ihrer 17-jährigen Tochter „Ich möchte, dass du die beste Version deiner selbst bist“, worauf diese bockig erwidert „Und was, wenn das hier schon die beste Version von mir ist?". Wann ist man die beste Version seiner selbst? Wenn man nicht nur sich, sondern auch andere glücklich macht? Wenn man freiwillig in Krisengebiete reist und verletzte Kinder rettet? Wenn man einfach nur ausgeglichen sein Leben lebt und niemanden nervt? Und muss man darauf hinarbeiten? Die Antwort kann wohl nur jeder für sich selber formulieren. Mitzunehmen wäre, dass ein bisschen Selbstreflexion immer eine gute Idee ist. Und als Erinnerung für Vorsatz-Kritiker könnte dienen: Weist Abbrecher nicht auf versagende Willensstärke hin, denn darum geht es gar nicht. Und vielleicht auch nicht um ständige, forcierte Selbstoptimierung sondern einfach um den Versuch, eine etwas glücklichere, zufriedenere, gesündere Version seiner selbst zu werden.

Jeder, der diesen Text liest, hat bis hier hin überlebt, trotz verschiedener, gebrochener Vorsätze. So lässt sich sagen: Gute Vorsätze zu fassen, das ist eine kleine, feine Tradition an der man nur scheitert, wenn man es gar nicht erst versucht.