Angriff in Den Haag - Wohl mehrere Menschen niedergestochen

In Den Haag gab es einen Messerangriff.

Im niederländischen Den Haag sind mehrere Menschen bei einer Messerattacke in einer Haupteinkaufsstraße verletzt worden.

In Den Haag sind mehrere Menschen am Freitagabend (29.11.2019) bei einem Messerangriff verletzt worden. Das teilt die Polizei der Stadt auf Twitter mit. Die Attacke habe in einer Einkaufsstraße, der Grote Markstaat stattgefunden.

Nach Terrorattacke in London: Messerangriff in Den Haag

Erst am frühen Nachmittag hatte in London ein Mann auf der London-Bridge mehrere Menschen angegriffen. Zwei starben. Der Angreifer selbst wurde von der Polizei erschossen. Die Londoner Behörden werten den Angriff als Terrorattacke. Über die Hintergründe in Den Haag ist bisher noch nichts bekannt.

Steekincident met meerdere gewonden aan de #GroteMarktstraat in #DenHaag. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Meer info volgt via dit kanaal. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) November 29, 2019

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.