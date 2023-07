„Brisante Unwetterlage“: Amtliche Gewitter-Warnung für Kassel und Nordhessen

Von: Florian Dörr

Folgen auf die große Hitze die starken Gewitter in Kassel und Nordhessen? Der DWD sieht auch Starkregen, Hagel und einen Temperatursturz auf Hessen zukommen.

Update vom Dienstag, 11. Juli, 22.40 Uhr: Nun wird es konkret. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat nach der allgemeinen Ankündigung für Hessen eine amtliche Warnung vor „starken Gewittern“ für Kassel und Nordhessen herausgegeben. Nach aktuellem Stand gilt sie bis 23 Uhr am Dienstagabend (11. Juli).

Betroffen sind folgende Gebiete in der Region:

Stadt und Kreis Kassel

Schwalm-Eder-Kreis

Zudem gilt eine Unwetterwarnung vor „schwerem Gewitter“ – Eine Warnstufe höher also – für die Landkreise Waldeck-Frankenberg (bis 21.15 Uhr) und Marburg-Biedenkopf (bis 01:00 Uhr).

„Brisante Unwetterlage“: DWD warnt vor starken Gewittern - Auch Kassel betroffen?

Erstmeldung vom Dienstag, 11. Juli, 17.09 Uhr: Kassel schwitzt. Die Sonne knallt seit den Morgenstunden vom Himmel. Doch am Dienstagabend (11. Juli) und in der Nacht zum Mittwoch (12. Juli), könnte sich die Lage deutlich ändern. Denn wie die Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) aus Offenbach erklären, sind dann „teils starke Gewitter mit Starkregen“ in Hessen zu erwarten. Sogar orkanartige Böen sind nicht ausgeschlossen.

Auch in Kassel und Nordhessen könnte es aufgrund starker Gewitter ab Dienstagabend (11. Juli) ungemütlich werden (Symbolbild) © Westend61 / IMAGO

Noch gilt keine amtliche Wetterwarnung für Kassel und Nordhessen. Stattdessen kündigt der DWD das mögliche Unwetter in seiner Vorhersage für den Tag in Hessen (Stand: 14.19 Uhr) an.

Unwetter-Gefahr in Kassel und Nordhessen: Mehrere Gewittercluster nähern sich aus Südwesten

„Eine brisante Unwetterlage steht uns bevor“, erklärt DWD-Meteorologe Nico Bauer mit Blick auf ganz Deutschland die aktuelle Situation. Ausgehend von Frankreich und der Schweiz werden mehrere Gewittercluster erwartet, die noch Norden und Osten über das Land ziehen und „ein hohes Unwetterprotenzial mit sich bringen“. Heftiger Starkregen und Hagel von drei bis fünf Zentimetern Durchmesser inklusive.

Temperatursturz nach starken Gewittern in Kassel und Nordhessen?

Die gute Nachricht für Kassel und Nordhessen: Unklar ist bislang, wie weit die starken Gewitter von Südwesten ins Landesinnere ziehen. Der DWD aktualisiert seine entsprechenden Warnungen durchgehend. An dieser Stelle werden wir bei neuen Entwicklungen aktualisieren.

In der Nacht zum Mittwoch sollen die Temperaturen in Hessen auf 17 bis 21 Grad abstürzen. Es sind laut DWD noch einzelne Schauer und Gewitter möglich. Der Mittwoch startet auch in Kassel und Nordhessen voraussichtlich mit einzelnen Schauern, die ostwärts abziehen. Die Meteorologen rechnen mit vergleichsweise kühleren 25 bis 28 Grad. Der Donnerstag soll überwiegend heiteres Wetter bringen, es bleibt meist trocken. Die Temperaturen sollen zwischen 23 Grad im Norden und 27 Grad im Süden liegen. (fd)