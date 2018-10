Halloween Makeup: Gruselige Schminktipps für Erwachsene und Kinder

Noch keine Idee für Makeup und Kostüm an Halloween? Wir haben Videos mit praktischen und schnellen Tipps für den heutigen Abend zusammengestellt.

Wie schminkt man sich eine Schusswunde - und welches Kostüm könnte man heute noch schnell improvisieren? Wir haben eine Liste an hilfreichen Videos zusammengestellt. So wird es an Halloween schön gruselig:

Halloween Makeup: Tipps fürs Schminken

Ganz wichtig beim Schminken: Zuerst das Kostüm anziehen, danach das Makeup auftragen. Schließlich darf der Hals nicht vergessen werden. Außerdem sollten Sie sich für Ihr gruseliges Halloween-Makeup möglichst viel Zeit nehmen. Hier finden Sie praktische Schminktipps:

In diesem Video sehen Sie besonders gruselige Makeup-Tipps von der Friseurmeisterin Nadine Mayerhofer:

Halloween Schminken - Frau: So schminkt man eine Schusswunde

Eine blutige Schusswunde kann man sich einfach selbst schminken - wenn man weiß, wie es geht. Hier sehen Sie dazu ausführliche Tipps:

Halloween Makeup - easy: So schminkt man eine Pestbeule

Mithilfe von Klopapier kann man sich auch eine Pestbeule selbst schminken. Dafür brauchen Sie lediglich Wimpernkleber, etwas Kunstblut und blaue, grüne und gelbe Schminke.

Halloween Kostüm: Ideen auf den letzten Drücker

Alle, die noch keine Ideen für ihr Halloween-Kostüm haben, finden hier Inspiration. Sich als Werwolf, Gruselarzt, Zombiebraut oder Mumie zu verkleiden, kann ganz einfach sein:

Halloween - Kostüme der Stars

Etwas aufwendiger verkleiden sich die Stars. Hier sehen Sie, welche erstaunlichen Verwandlungen Heidi Klum und Co. schon durchmachten:

Die eingebundenen Viedos sind Teil der Plattform Glomex und wurden nicht von der HNA erstellt.

Halloween 2018: Kürbis basteln

Für alle, die lieber ihr Haus als sich selbst schmücken wollen: So schnitzt man einen schaurig schönen Kürbis: