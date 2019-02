Mann bricht bei Ikea zusammen - und bemerkt schockierenden Grund zunächst gar nicht

Hamburg: Bei Ikea in Hamburg-Schnelsen wurde ein Mann im Bereich der Kasse angegriffen.

Plötzlich bricht ein junger Mann im Ikea-Kassenbereich zusammen. Der Grund schockiert - und der 22-Jährige wusste zunächst gar nicht, was eigentlich passiert war.

Hamburg - Bei Ikea in Hamburg-Schnelsen hat sich am Samstag gegen 18 Uhr ein schlimmer Zwischenfall ereignet, wie nordbuzz.de* berichtet. Die Polizei Hamburg fahndet nach einem bislang noch unbekannten Täter, der einen 22-jährigen Mann in Hamburg-Schnelsen bei Ikea mit einer Stichwaffe attackiert hat. Die Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hamburg: Ikea wird Schauplatz einer fiesen Attacke

Wie die Polizei Hamburg mitteilt, hat ein bislang unbekannter Täter den 22-jährigen Mann angegriffen, als dieser gerade die Ikea-Filiale in Hamburg-Schnelsen verlassen wollte. Er rammte seinem Opfer eine Stichwaffe in den Oberkörper - ob es sich dabei um ein Messer gehandelt hat, blieb zunächst unklar. Kurios: Der 22-Jährige soll laut Polizei die Schwere der Verletzung zunächst gar nicht wahrgenommen haben. Kurze Zeit später brach er jedoch zusammen.

Hamburg: Hintergründe nach Angriff bei Ikea unklar

Die bei Ikea eintreffenden Rettungskräfte stellten schließlich fest, dass der Mann eine Stichverletzung im Oberkörper erlitten hatte. Der 22-Jährige wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert. Lebensgefahr bestand nicht. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Mordkommission.

