„Geschlagen und getreten“ - Polizeigewalt in Hamburg

Brutal oder harmlos?

+ © Markus Scholz/dpa/picturealliance In Hamburg-Altona soll es kürzlich zu einem gewaltsamen Polizei-Übergriff gekommen sein. (Symbolbild) © Markus Scholz/dpa/picturealliance

Mindestens 10.000 mutmaßliche Fälle illegaler Polizeigewalt im Jahr - mitten in Deutschland. Auch in der Hansestadt werden immer öfter Verdachtsfälle laut. So auch zuletzt in Hamburg-Altona.