Drama im Bus! Fahranfänger patzt - dann nimmt schlimmes Unglück seinen Lauf

Hamburg - Dem 53 Jahre alte Fahrer eines HVV-Linienbusses unterlief am Donnerstag, 9. Mai, gegen 5.10 Uhr in Hamburg Barmbek ein verheerender Fehler. Wie nordbuzz.de* berichtet, musste der Bus anschließend mit einem Kran geborgen werden. Was war geschehen?

Bus-Schock in Hamburg Barmbek: Erste Tour eines HVV-Fahranfängers endet im Chaos

Laut MOPO handelt es sich bei dem Busfahrer um einen Fahranfänger, der gerade erst umgeschult und seine Prüfung bestanden hatte. Es war seine erste dienstliche Fahrt hinter dem Lenkrad des HVV-Busses - und sie endete im Chaos. Nach Angaben der Polizei bog der 53-Jährige aufgrund mangelnder Ortskenntnisse falsch in die Lorichstraße in Hamburg Barmbek ab. Fatalerweise ist die Wohnstraße extrem eng und somit nicht für die Durchfahrt größerer Fahrzeuge ausgelegt.

HVV-Fahranfänger begeht fatalen Fehler: Bus kracht in Opel Vivaro und VW Crafter, dann in eine Hauswand

Als der Fahranfänger seinen Fehler bemerkte, verließ er kurzfristig den Bus, um sich zu orientieren. Dann geschah das Unglück: Der Mann hatte den Bus nicht sicher geparkt, sodass das Fahrzeug einfach weiterrollte. Als der Busfahrer dies realisierte, geriet er in Panik und verwechselte Gas und Bremse, als er zurück in den Bus sprang. Das HVV-Fahrzeug krachte in einen geparkten Opel Vivaro und einen VW Crafter, fuhr über den Gehweg und rauschte vor die Wand eines Wohnhauses.

Schock-Moment in Hamburg Barmbek: HVV-Bus muss mit Kran aus Hauswand gezogen werden

Glücklicherweise befand sich zum Zeitpunk des Unfalls lediglich ein Fahrgast an Bord des Busses, der bei der Kollision unverletzt blieb. Der Busfahrer hingegen erlitt einen Schock und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen und dem Gebäude entstand ein hoher Sachschaden. Zudem musste der Bus extrem aufwändig per Kran aus der Hausfassade gezogen und abgeschleppt werden.

+ Die Chaos-Fahrt des HVV-Busses endete vor einer Hauswand © picture alliance/dpa

