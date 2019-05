Fahrstuhl-Drama: Mann schreit in Aufzug um Hilfe - dann geschieht Furchtbares

Horror im Aufzug! In einem Fahrstuhl in Hamburg wurde ein Bewohner von einem Mann brutal attackiert (Symbolbild)

Ein Mann steigt in einen Aufzug. Plötzlich ertönen laute Hilfeschreie aus dem Fahrstuhl in Hamburg. Ein anderer Mann attackiert den Bewohner auf brutale Weise.

Zu schrecklichen Szenen kam es in Hamburg in einem Aufzug

Ein Mann sorgte im Fahrstuhl für den reinsten Albtraum

Ein 87-jähriger Bewohner wird im Haus in Hamburg brutal attackiert

Hamburg - Solche Szenen kennt man meist nur aus Horror-Filmen: In einem Aufzug musste ein 87-jähriger Bewohner durch die Hölle, als ein bislang unbekannter Mann in den Fahrstuhl stieg. Das berichtet nordbuzz.de*.

Der Rentner stieg nach Angaben der Polizei Hamburg am Donnerstag gegen 10.25 Uhr in den Aufzug. Der 87 Jahre alte Mann kehrte gerade in sein Wohnhaus zurück und wollte mit dem Fahrstuhl zu seiner Wohnung fahren. Doch er war nicht alleine: Mit dem Rentner stieg auch ein Mann ein, dessen Identität der Polizei Hamburg bisher nicht bekannt ist. Dann kam es zu den fürchterlichen Szenen im Aufzug!

In Hamburg kam es auch zu einem Mordversuch, als ein Mann ein Pärchen mit einer Waffe bedroht hatte und dann abdrückte. Das berichtet nordbuzz.de.

Hamburg: Mann tritt und schlägt in Fahrstuhl auf 87-jährigen Rentner ein

Der unbekannte Mann riss den 87-Jährigen im Fahrstuhl zu Boden, dann wurde es richtig brutal! Der Mann trat und schlug immer wieder auf den Rentner ein. Das 87-jährige hilflose Opfer rief lautstark um Hilfe. Plötzlich ließ der Mann von seinem Opfer los, verließ den Aufzug und ergriff die Flucht, wie die Polizei Hamburg mitteilt.

Zum möglichen Raub, den der brutale Mann wohl geplant hatte, kam es nicht mehr. Der 87-jährige Mann wurde bei der brutalen Attacke glücklicherweise nicht verletzt.

In Hamburg endete ein anderer Angriff auf eine Frau und ihr Kind im Todesdrama. Zu einem Albtraum kam es auch, als eine Familie ihr neugeborenes Baby in einem Taxi in Hamburg vergessen hatte. Beides berichtet nordbuzz.de.

Hamburg: Fahndung der Polizei nach brutalem Täter aus Aufzug bleibt ohne Erfolg

Die Polizei Hamburg leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein, konnte den Täter aber nicht ausfindig machen. Deshalb bitten die Beamten nun um Hilfe aus der Bevölkerung

Die Polizei Hamburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Hamburg: Brutale Attacke auf Mann in Aufzug - Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Der gesuchte Täter wird von der Polizei Hamburg in der Täterbeschreibung folgendermaßen beschrieben:

männlich

südländisches Erscheinungsbild

25 bis 35 Jahre alt

etwa 165 cm groß

schwarze Haare

leichter Vollbart

Sonnenbrille

schwarze Jogginghose

blaues Basecap

sprach Deutsch mit Akzent

Die Ermittlungen der Polizei Hamburg werden an der Fachdienststelle für Raubdelikte (LKA 114) geführt. Hinweise sollen Zeugen unter der Telefonnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede andere Polizeidienststelle richten.

Bei einem Beziehungs-Streit in Hamburg tötete eine Frau ihren Freund mit einem Messer, wie nordbuzz.de berichtet. Ein anderer schrecklicher Vorfall ereignete sich, als ein Vater an einem Haus in Hamburg über den Balkon zu seinem Baby klettern wollte und in die Tiefe stürzte, wie nordbuzz.de berichtet.

Schlimmer als dem Mann im Aufzug erging es einer anderen Bewohnerin. Der Frau wurde in Hamburg von einem Nachbarn die Kehle aufgeschlitzt. Das berichtet nordbuzz.de. Zu schrecklichen Szenen kam es auch bei einem Überfall auf eine Kassiererin im Netto in Hamburg, wie nordbuzz.de berichtet.

heu

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.