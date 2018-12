Großbrand bei Lkw-Händler an A1: 250 Feuerwehrleute können Millionenschaden nicht verhindern

Ein Großbrand hat bei einem Lkw-Händler an der Autobahn A1 einen Millionenschaden verursacht. 250 Einsatzkräfte waren vor Ort, konnten den Vollbrand einer Halle mit Büros jedoch nicht verhindern.

Sittensen - Obwohl 250 Einsatzkräfte umliegender Feuerwehren vor Ort waren, konnte ein Millionenschaden durch einen Großbrand eines Gebäudekomplexes auf dem Gelände eines Nutzfahrzeughändlers an der Autobahn A1 in Sittensen im Landkreis Rotenburg-Wümme am Montagabend nicht verhindert werden. Mehrere Feuerwehrleute wurden verletzt, wie nordbuzz.de* berichtet.

Hamburg: Großbrand bei Lkw-Händler an A1 - Millionenschaden an Halle und Büros

Beim Brand eines großen Gebäudekomplexes auf dem Gelände eines Nutzfahrzeughandels an der Molkereistraße in Sittensen in unmittelbarer Nähe der Autobahn A1 ist am Montagabend nach Polizeiangaben ein Millionenschaden entstanden. Gegen 20 Uhr brach in einer rund einhundert Meter langen Werkstatthalle mit vorgelagertem Bürotrakt aus noch unbekannter Ursache ein Feuer aus. 250 Einsatzkräfte umliegender Feuerwehren konnten einen Vollbrand nicht mehr verhindern.

Hamburg: Halle und Büros an A1 in Vollbrand - 250 Einsatzkräfte vor Ort

In dem Gebäude befanden sich 15 Sattelzugmaschinen, diverse Werkzeuge aber auch brennbare Flüssigkeiten. Die letzten Löscharbeiten nahe der Autobahn A1 dauerten bis zum Morgen. Vier Einsatzkräfte der Feuerwehr erlitten im Rahmen ihrer Arbeiten leichte Verletzungen. Nach Angaben von "Nonstopnews" wurde der Brand der 100x50 Meter großen Halle vom Sturm angefacht, explodierende Glasflaschen erschwerten die Löscharbeiten.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

