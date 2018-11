Reisende schlagen an Schließfach Alarm - darin macht Polizei traurige Entdeckung

Eine traurige Entdeckung hat die Bundespolizei in einem Schließfach am Bahnhof gemacht: Ein junger Obdachloser hatte sich ein Koffer-Schließfach als Schlafplatz gesucht.

Hamburg - Der Einsatzzentrale der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Hamburg wurde am Mittwoch gegen 9.30 Uhr von Reisenden eine Person in einem Koffer-Schließfach gemeldet, wie nordbuzz.de* berichtet. Ein 21-jähriger Obdachloser hatte sich als Schlafplatz in die Enge gezwängt. Aus seiner unbequemen Lage befreit, erhielt er schließlich ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs.

Hauptbahnhof Hamburg: Polizei entdeckt schlafenden Obdachlosen in Schließfach

Als eine Streife der Bundespolizei Hamburg an der Anlage im Hauptbahnhof ankam, fanden die Beamten einen jungen obdachlosen Mann vor, der sich mit dem ganzen Körper in das Koffer-Schließfach gezwängt hatte. Der 21-Jährige ohne festen Wohnsitz hatte sich diesen unbequemen Schlafplatz gesucht.

Strafverfahren: Obdachlosen aus Schließfach im Hauptbahnhof Hamburg geholt

Nachdem die Beamten der Bundespolizei Hamburg den jungen obdachlosen Mann im Schließfach geweckt hatten, begleiteten sie ihn aus dem Bahnhof. Da gegen den polizeilich bekannten Mann ein Hausverbot für den Hauptbahnhof vorlag, sahen sich die Polizisten gezwungen, ein Strafverfahren wegen Hausfriedensburchs gegen den 21-Jährigen einzuleiten.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Weitere Nachrichten aus der Region

Mann zieht sich im Hauptbahnhof aus - dann wird es gefährlich

Verdächtiger Geruch in Bremer Bunker - die Polizei fackelte nicht lange und machte einen Mega-Fund.

Ein Mann überfiel einen Zehnjährigen in Bremen - mit der Reaktion des Jungen hat er nicht gerechnet.

Die Polizei weckte einen Mann in einem verdächtigen VW Touran - die Beamten ahnten nicht, wie er reagiert.

Ein Lkw drängte ein Luxusauto in Autobahn-Baustelle und flüchtete - der Fahrer verunglückt mit seinem Tesla.