Hier wird ein Baby per Lautsprecher und Lied begrüßt

Wenn ein Baby geboren wird, tönt das in einer Hamburger Hochhaussiedlung nun von allen Dächern. Über eine Lautsprecheranlage werden die Neugeborene mit einem Lied begrüßt.

Hamburg - Das Vorbild stammt aus Dänemark: In einer Hamburger Hochhaussiedlung heißt ein Begrüßungslied aus Lautsprechern ab sofort neugeborene Babys willkommen. Rund 150 Anwohner verfolgten am Dienstagabend den Auftakt zu der Aktion. Von einem Dach tönte es: „Herzlich Willkommen mitten im Leben, mitten in Mümmelmannsberg.“

Melodie und Text in verschiedenen Sprachen für die „Mümmel-Babys“

Die Komposition soll jetzt immer gespielt werden, wenn in der Siedlung ein Baby auf die Welt kommt. Der Text wurde von Bewohnern in Zusammenarbeit mit dem Stadtteilkantorat komponiert und eingesungen. In verschiedenen Sprachen werden die „Mümmel-Babys“ so begrüßt.

Laut Initiatorin Franziska Wellner vom Stadtteilmarketing Mümmelmannsberg stammt die Idee aus dem dänischen Aarhus und passt gut zu dem „sehr familienfreundlichen Stadtteil“ Mümmelmannsberg.

In der mitunter als Problemviertel bezeichneten Wohnsiedlung gebe es einen großen Zusammenhalt unter den Bewohnern und das Projekt sei „total gut angekommen“, erklärte Wellner. Mümmelmannsberger Eltern müssen die Geburt ihres Kindes auf einer Webseite bekannt geben, um die Willkommensmelodie auszulösen.

dpa





