Giselle K. (15) war vermisst - jetzt hat die Polizei das Mädchen gefunden

Seit dem 18. Januar war die 15-jährige Giselle K. aus Wedel bei Hamburg vermisst. Jetzt hat die Polizei das Mädchen gefunden.

Update vom 31. Janaur 2019: Die vermisste Gisele K. ist wieder da. Das 15-jährige Mädchen aus Wedel im Kreis Pinneberg bei Hamburg war am 18. Januar verschwunden. Nun ist sie wieder aufgetaucht und wohlauf. Das teilte die Polizei mit und bedankt sich bei allen Hinweisgebern.

Die öffentliche Fahndung und Suche in Hamburg ist damit aufgehoben.

Giselle K. (15) wird vermisst - Mädchen ist spurlos verschwunden

Meldung vom 28. Janaur 2019: Die 15-jährige Giselle K. wird seit den Abendstunden des 18. Januar vermisst. Das Mädchen aus Wedel im Kreis Pinneberg bei Hamburg soll zuletzt im Bereich der Theodor-Storm-Allee in Utersen gesehen worden sein und dort die Räumlichkeiten eines Jugendwohnheims verlassen haben, wie nordbuzz.de* aus Hamburg berichtet.

Hamburg: Giselle K. aus Wedel vermisst - Polizei sucht 15-jähriges Mädchen

Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Den Ermittlern der Kriminalpolizei Pinneberg bei Hamburg liegt eine Personenbeschreibung vor.

Giselle K. aus Wedel vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort des vermissten Mädchens bitte umgehend an die 110.

