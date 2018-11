Mann von Achterbahn überfahren und tödlich verletzt 

Ein tragischer Unfall hat sich auf dem Volksfest Hamburger Dom St. Pauli ereignet. Ein Mann wurde von einem fahrenden Achterbahnwagen überrollt und tödlich verletzt.

Hamburg - Das Unglück ereignete sich am Mittwochabend während einer Testfahrt beim Aufbau des Fahrgeschäfts auf dem Volksfest Hamburger Dom, wie die Feuerwehr am Donnerstag berichtete. Der Arbeiter wurde von dem fahrenden Wagen erfasst.

Der schwerverletzte Mann starb noch am Unfallort. Wie es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Rund ein Dutzend Rettungskräfte von Feuerwehr, Polizei sowie ein Notarzt waren im Einsatz.

Tragische Unfälle in Vergnügungsparks sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Ein dreijähriges Kind ist in einem Freizeitpark in den USA verunglückt. Ein Zehnjähriger ist bei einem Unfall auf einer mehr als 50 Meter hohen Wasserrutsche in Kansas ums Leben gekommen.

