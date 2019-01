Todes-Drama: Mann geht mit Hund spazieren - plötzlich kommt ein BMW

Drama beim Spaziergang mit dem Hund: Ein Mann hatte gerade in Hamburg die Straße überquert, als ein BMW nahte und es zum tödlichen Unfall kam.

Hamburg - Tödlicher Unfall in Hamburg-Heimfeld: Ein 66-jähriger Mann war nach dem derzeitigem Stand der Ermittlungen mit seinem Hund an der Buxtehuder Straße unterwegs, als plötzlich ein BMW nahte. nordbuzz.de* berichtet über den Unfall.

Hamburg: Mann von BMW überfahren - beim Spaziergang mit Hund

Der Mann hatte bereits die zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung stadtauswärts passiert, als er von dem BMW erfasst und über das Auto geschleudert wurde.

Nach BMW-Unfall in Hamburg: Mann stirbt im Krankenhaus

Obwohl ein zufällig vorbeifahrender Notarzt in Begleitung eines Rettungswagens die sofortige Erstversorgung des schwer verletzten 66-Jährigen übernahm, starb der Mann noch in der Nacht im einem Krankenhaus in Hamburg.

Polizei Hamburg vermutet: BMW-Fahrer zu schnell

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Hamburg könnte der Fahrer des BMW mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. Zur Unfall-Rekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

