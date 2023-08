Haken hinter dem Auge: Gefangene Schildkröte muss dringend operiert werden

Von: Marcel Prigge

Dringende OP: In Hamburg ist eine Schildkröte mit einem Angelhaken im Maul gefunden worden. Die Tierärzte retteten ihr das Leben.

Hamburg – Glück im Unglück: In Hamburg ist eine ausgesetzte Schildkröte aufgefunden worden. Ihr Zustand war alles andere als gut, denn im Maul hatte sich ein Angelköder verfangen. Ein Haken lag sogar gefährlich nahe am Auge. In einer Operation unter Vollnarkose retteten nun Tierärzte des Hamburger Tierschutzsvereins der Schildkröte das Leben.

In Angelköder gebissen: Gefangene Schildkröte muss dringend operiert werden

Wie der Hamburger Tierschutzverein in den sozialen Medien mitteilt, mussten Tierärzte vor Kurzem eine Schildkröte aus ihrer misslichen Lage helfen. Sie hatte an einem Angelköder angebissen. Ein Drillingshaken verfing sich daraufhin in dem Rachen, der Zunge und der Wange des Panzerträgers. Ein Haken befand sich außerdem gefährlich nah am Auge. Eine Operation unter Vollnarkose war nötig.

Operation unter Vollnarkose: Nachdem eine Schildkröte in einen Angelköder biss, mussten Tierärzte ihr das Leben retten. © Hamburger Tierschutzverein

Das beunruhigte den Tierarzt des Vereins, Danilo Saß, zusätzlich, da die Schildkröte so ihr Augenlicht verlieren könnten. „Vermutlich wollte sie sich mit einem Abwehrbiss gegen den Haken verteidigen und er hat sich so verfangen“, erklärt Danilo auf Facebook. Und scheinbar war dies nicht der erste Vorfall dieser Art. Denn ein weiterer älterer Haken fand sich später noch tiefer in der Speiseröhre des Tieres.

Hamburger Tierarzt erklärt: Jede sechste Fundschildkröte trägt Angelhaken in sich

Die Schildkröte überlebte die Eingriffe und befindet sich inzwischen auf dem Wege der Genesung, teilt der Tierschutzverein weiter mit. Aber ihr Schicksal ist kein Einzelfall: Etwa jede sechste Schildkröte trägt einen Angelhaken in sich – teilweise im Magen. „Genau aus diesem Grund werden bei uns alle Fundschildkröten geröntgt“, erklärt der Tierarzt.

Nach Angaben des Vereins sei die Tendenz der Aussetzungen von Schildkröten seit 2021 gestiegen: So wurden im Zeitraum zwischen Januar und August des Jahres 24 Tiere ausgesetzt und aufgefunden. 2023 waren es bis August bereits 27 Tiere.