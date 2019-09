Frau sucht Parkschein - plötzlich fährt sie den eigenen Mann an

Tragisches Unglück in Hanau bei Frankfurt: Ein Ehepaar sucht verzweifelt nach dem Parkschein. Plötzlich wird es hektisch, der Ehemann schwer verletzt.

Update vom Mittwoch 17.09.2019, 12:22 Uhr: Die Suche nach einem Parkschein im südhessischen Hanau unweit von Frankfurt hat sich zu einem tragischen Unglück entwickelt. Ein Ehepaar (81 und 84 Jahre alt) suchte in einem Parkhaus an der Schranke den Parkschein - fand ihn aber nicht. Plötzlich wurde es hektisch, und der Ehemann schwer verletzt. Die Rekonstruktion der Ereignisse in unserem News-Ticker.

Update vom 17.09.2019, 10:53 Uhr: Wie die Polizei mitteilt, ist der Unfall, bei dem ein Mann (84) von seiner eigenen Frau (81) angefahren wurde, am Montagnachmittag (16.09.2019) in der Nußallee in Hanau passiert. Die 81-Jährige soll den 84-Jährigen erfasst haben, als dieser sie beim Rangieren einweisen wollte.

Erstmeldung vom 17.09.2019, 10:23 Uhr: Hanau – In einem Parkhaus in Hanau ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Frau (81) fuhr ihren eigenen Ehemann (84) an. Alles fing mit einem verschwundenen Parkschein an, wie Radio ffh.de berichtete.

Das Ehepaar wollte eigentlich nur aus dem Parkhaus in Hanau fahren und stand dazu schon in der Ausfahrt, als ihnen einfiel, dass das wichtige Parkticket verschwunden war. Die Frau und ihr Mann suchten verzweifelt nach dem Parkschein im Auto – dann wurde es hektisch.

Unfall in Hanau: Mann muss ins Krankenhaus

Die Frau wollte wenden und zurückfahren, der Mann stieg aus und wollte helfen. Doch dann kommt es zum Unfall in Hanau. Die Frau legte wahrscheinlich den falschen Gang ein, krachte erst gegen einen Pfosten und dann gegen den Mann.

Ihr Mann wurde dabei schwer verletzt. Er kam mit Verdacht auf einen Oberschenkelhalsbruch ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun, ob die Frau überhaupt fahrtüchtig ist. chw

