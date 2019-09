Wilde Verfolgungsjagd: Mann springt plötzlich in den Main

Eine wilde Verfolgungsjagd hat es in Hanau gegeben. Ein Mann ist auf der Flucht in den Main gesprungen.

Eine wilde Verfolgungsjagd hat es in Hanau beim Bauhaus gegeben. Ein Mann ist auf der Flucht in den Main gesprungen.

Hanau - Auf der Flucht vor zwei Mitarbeitern des Bauhaus in Hanau ist am Montagmorgen ein 33 Jahre alter Mann in den Main gesprungen und an das andere Ufer geschwommen. Dort wartete allerdings schon die Polizei und nahm ihn fest.

Kurz vor 9 Uhr beobachtete ein Angestellter des Fachmarktes, wie der Mann in der Werkzeugabteilung etwas unter seine Jacke gesteckt haben soll. Als er dann an der Kasse nicht bezahlte, sprach er ihn auf sein Verhalten an.

Mann flieht aus Baumarkt: Plötzlich zieht er ein Teppichmesser

Daraufhin soll ihn der 33-Jährige zur Seite gestoßen haben und nach draußen gerannt sein. Der Mitarbeiter des Marktes nahm mit einem Kollegen die Verfolgung des mutmaßlichen Ladendiebes auf, der zunächst in Richtung Saarstraße rannte.

Dabei soll er in Hanau noch ein Taschenmesser gezogen haben, um vermutlich seine Verfolger einzuschüchtern. Am Mainufer angekommen, sprang er ins Wasser und schwamm in Richtung Steinheimer Seite. Polizei und Feuerwehr waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz; auch die Wasserschutzpolizei schickte ein Boot.

Mann springt in Hanau in den Main: Polizei schlägt zu

Der amtsbekannte 33-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde am Steinheimer Mainufer festgenommen und zur Polizeiwache gebracht.

Bei einer Fahndungsüberprüfung stellte sich heraus, dass er bereits wegen Raubes mit Haftbefehl gesucht wird. Hinzu kommt nun noch der Tatvorwurf des Ladendiebstahls. Hierzu dauern die Ermittlungen an. (chw)

