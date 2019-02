Mann mit Hund unterwegs - plötzlich steckt etwas in seinem Bein

Ein 45-Jähriger ist mit seinem Hund draußen spazieren - dann macht er den vielleicht größten Fehler seines Lebens.

Hanau - Ein 45-jähriger Mann wollte während des Spaziergangs mit seinem Hund nur freundlich sein - und fand sich nur kurz später im Krankenhaus wieder. Über den heftigen Vorfall berichtet extratipp.com*.

Hanau: Mann mit Hund Gassi - plötzlich geht alles ganz schnell

Was war passiert? Vergangenen Montagabend war der Mann mit seinem Hund auf dem Rad- und Fußweg parallel zur Nidda im Bereich des Viadukts in Assenheim (ca. 30 Kilometer von Hanau entfernt) unterwegs. Auf einer Grünfläche sah der 45-Jährige zwei Männer und eine Frau - diese Situation kam ihm komisch vor, weshalb er sich der Gruppe näherte und fragte,ob alles in Ordnung sei. Die Polizei teilt das am Dienstag in einer Pressemitteilung mit.

Das passte den beiden Männern offenbar gar nicht, weshalb sie sofort zu pöbeln begannen. Plötzlich kam es zu einem Gerangel - dabei offenbarte sich dem Mann jedoch der Horror: In seinem Bein steckte plötzlich ein Messer!

Hanau: Mann zieht plötzlich Messer und rammt es Hundebesitzer ins Bein

Einer der Männer hatte scheinbar ein Klappmesser dabei, welches er dem Hundebesitzer ins Bein rammte. Danach ergriffen die Frau sowie die beiden Herren sofort die Flucht. Das Messer blieb im Bein des Mannes stecken, erst im Krankenhaus bei Hanau wurde es dann entfernt. Da es zur Tatzeit bereits sehr dunkel war, kann der Geschädigte die Übeltäter kaum beschreiben. Die Männer sollen ca. 1,80 Meter groß sein. Des Weiteren teilt die Polizei mit:

Täter 1: dunkle Sweatjacke mit Kapuze, schwarze Hose mit aufgesetzten Taschen

Täter 2: Kapuzenjacke

Frau: 1,60 Meter groß; längere, blonde Haare

Die Männer unterhielten sich in einer dem 45-Jährigem nicht bekannter Sprache. Es ist nicht auszuschließen, dass einer der beiden Männer durch die Auseinandersetzung selbst eine Verletzung davontrug. Zeugen können sich bei der Polizei in Friedberg bei Hanau unter der Tel. 06031-601-0 melden.

Natascha Berger

* extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.