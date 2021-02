Gedenkfeier zum Anschlag von Hanau: Verkehrsbehinderungen möglich

Am Jahrestag des Terroranschlags von Hanau sind mehrere Gedenkveranstaltungen geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es Einschränkungen.

Am 19. Februar finden in Hanau * mehrere Veranstaltungen zum Gedenken an den Terroranschlag von 2020 statt.

* mehrere Veranstaltungen zum an den von 2020 statt. In der ganzen Stadt kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Oberbürgermeister Klaus Kaminsky ruft dazu auf, das Gedenken trotz Corona-Pandemie* zu respektieren.

Hanau – Am 19. Februar jährt sich zum ersten Mal der Terroranschlag von Hanau, bei dem ein Attentäter Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov aus rassistischen Motiven ermordete*. Anlässlich des Jahrestags ist in der Stadt eine zentrale Gedenkveranstaltung unter anderem mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geplant. Hinzu kommen mehrere kleinere Gedenkveranstaltungen und Aktionen aus Kultur, Glaubensgemeinschaften, Bildungseinrichtungen, Sport und von Hanauer Unternehmen.

In einer gemeinsamen Mitteilung mahnten Landrat Thorsten Stolz, die Erste Kreisbeigeordnete Susanne Simmler und der Kreisbeigeordnete Winfried Ottmann zusammen mit Oberbürgermeister von Hanau, Claus Kaminsky, anlässlich des Jahrestags des Anschlags die Verantwortung von Politik und Gesellschaft an. „Der 19. Februar wird für uns und in der Region ewig mit der Schreckenstat verbunden bleiben. Ein Jahr nach der Tat gedenken wir gemeinsam der Opfer. Sie sind und werden niemals vergessen“, heißt es darin. Es sei wichtig, wachsam zu sein und jeder Form von Gewalt und Menschenverachtung bereits in den Anfängen zu begegnen. Gleichzeitig sei der Jahrestag ein Tag der Hoffnung, da sich die „überwältigende Mehrheit der Menschen in Deutschland“ von Hass und Hetze abgrenze.

Anschlag in Hanau: Politik erinnert an Verantwortung zum Jahrestag

+ Mit einem Wandgemälde in Bruchköbel erinnert das „Kollektiv ohne Namen“ an den Terroranschlag von Hanau. © Boris Roessler/dpa

Der Oberbürgermeister von Hanau äußerte sich in einer separaten Mitteilung zu den Beschränkungen für das Gedenken zum Tag des Anschlags aufgrund der Corona-Pandemie. „Die strengen Corona-Auflagen unterbinden manches, was denkbar und wünschenswert gewesen wäre“, so Kaminsky. Auch die stattfindenden Kundgebungen seien an die Corona-Auflagen gebunden und jede Veranstaltung sei im Detail auf ihre Konformität geprüft worden. Allerdings, so Kaminsky, sei es wichtig, dem „Unmut über fehlende Perspektiven und Ärger über anhaltende Corona-Auflagen“ an anderer Stelle Ausdruck zu verleihen und das Gedenken zu respektieren. Gleichzeitig gibt es aber auch Kritik an der bisherigen Aufklärungsarbeit. Unter anderem wird diese von der Initiative 19. Februar formuliert*.

Anschlag in Hanau: Weitreichende Einschränkungen zum Gedenken

Die zentrale Gedenkveranstaltung zum Anschlag von Hanau* soll am frühen Abend im Congress Park Hanau stattfinden und wird per Live-Stream sowie im Fernsehen übertragen. Gleichzeitig wird der gesamte Tag von op-online.de* im Ticker begleitet. Aber schon am Morgen soll es zu Sperrungen kommen. Im Einzelnen ist mit folgenden Sperrungen und Ausfällen zu rechnen.

Ab 8 Uhr morgens: Sperrung von Schlossplatz, Im Schlosshof und Heinrich-Bott-Straße

Ab 12 Uhr: Sperrung der Haltestellen Schlossplatz und Karl-Rehbein-Schule, Umleitung der Buslinie 7 bis Betriebsende über Nordstraße und Eugen-Kaiser-Straße

Ab 13 Uhr bis ca. 15 Uhr: Demonstrationszug ab Marktplatz über Krämerstraße, Heumarkt, Römerstraße, Nürnberger Straße und Rosenstraße zurück zum Brüder-Grimm-Denkmal

Ab 15 Uhr bis ca. 17 Uhr: Demonstrationszug ab Marktplatz (Auftaktkundgebung bis 15.30 Uhr), Römerstraße, Kanaltorplatz, Am Steinheimer Tor, Friedrich-Ebert-Anlage, Kurt-Blaum-Platz, Nürnberger Straße zurück zum Marktplatz

Ab 17 Uhr bis ca. 19.10 Uhr: Mahnwache am Heumarkt

Durch die Demonstrationen kann es im ganzen Stadtgebiet von Hanau zu Einschränkungen beim Verkehr kommen. Auch Buslinien müssen umgeleitet werden. Betroffen sind dabei die Linien 1, 2, 4, 5, 6, 10 und 12. (Marcel Richters) *op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Boris Roessler/dpa