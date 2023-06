Hanna (23) nach Disco-Besuch in Aschau getötet: Jetzt findet Spaziergängerin ihr Handy

Von: Felix Herz

Neuigkeiten im Fall der getöteten Medizinstudentin aus Aschau: Völlig überraschend hat eine Spaziergängerin das Handy des Opfers in der Prien gefunden.

Aschau im Chiemgau – Gut neun Monate ist es her, da wurde die 23-jährige Medizinstudentin Hanna tot im Gemeindebereich Prien gefunden. Anfang Oktober war die junge Frau aus Aschau im Chiemgau nach einem Clubbesuch auf dem Heimweg durch fremde Gewalteinwirkung verstorben, hieß es kurz nachdem die Leiche aus dem Fluss Prien geborgen worden war. Eine lange und intensive Spuren- und Zeugensuche begann, inzwischen wurde ein junger Mann wegen Mordes angeklagt. Nun ist vielleicht ein weiteres wichtiges Beweisstück aufgetaucht.

Fall Hanna aus Aschau: Handy der toten Frau gefunden

Am Freitag, 2. Juni, informierte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd die Presse nun über eine neue Entwicklung in dem noch immer undurchschaubaren Fall. Lange wurde nach Zeugen, Verdächtigen, Spuren und Beweismitteln intensiv gesucht – und vieles zutage gefördert. Einzig das Mobiltelefon der Verstorbenen tauchte nicht auf – bis jetzt.

Nach dem Tod einer jungen Frau hatten Polizeitaucher in der Ortschaft das Flussbett der Prien nach Spuren abgesucht – doch erst knapp ein Jahr später tauchte nun das Handy des Opfers auf. © Peter Kneffel/dpa

Laut Polizei fand am Pfingstsonntag, 28. Mai, eine „aufmerksame Spaziergängerin“ ein „stark verschmutztes und mit Algen bewachsenes Mobiltelefon“. Später beauftragte sie ihren Sohn, das Handy zur Polizei zu bringen, was dieser dann am Dienstag, 30. Mai, auch tat. Schnell stellte sich heraus, dass es sich dabei „eindeutig um das noch vermisste Mobiltelefon des Mordopfers handelt“.

Erhöhter Wasserspiegel brachte Handy zum Vorschein – Junger Mann in U-Haft

Das Auftauchen des Handys erklären sich die Beamten damit, dass es rund um den Tatzeitraum von Regen und Hochwasser im Bachbett unter Steinen unauffindbar blieb – nun aber durch erneutes Ansteigen der Wasserpegel wieder zutage befördert wurden.

In dem Fall hatte die Staatsanwaltschaft zuletzt Anklage wegen Mordes an der Studentin gegen einen Mann erhoben, der zur Tatzeit zwischen 18 und 21 Jahre alt war. Er soll in der Nähe des Tatortes als Jogger unterwegs gewesen sein. Zunächst hatte die Kripo ihn als Zeugen gesucht. Er wurde Mitte November 2022 festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Das nun gefundene Handy ist „ein wichtiges Beweisstück“, sagte ein Polizeisprecher. „Es ist durchaus denkbar, dass darauf Daten gefunden werden, die für das Verfahren relevant sind.“ (fhz)

