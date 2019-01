Toter in Leiharbeiter-Unterkunft gefunden: Polizei hat schlimmen Verdacht 

In Lehrte bei Hannover wurde ein 34-jähriger Pole tot in einer Leiharbeiter-Unterkunft gefunden - Die Polizei hegt einen schlimmen Verdacht

Bei Hannover wurde ein 34-jähriger Pole tot in einer Leiharbeiter-Unterkunft gefunden. Wie kam der Mann ums Leben?

Hannover - Wie nordbuzz.de* berichtet, fanden Beamte der Polizei in einer Leiharbeiter-Unterkunft in Lehrte bei Hannover am Montagmorgen, 28. Januar, gegen 4 Uhr einen einen 34 Jahre alten Polen tot auf. Schnell erhärtete sich ein schlimmer Verdacht.

Toter in Leiharbeiter-Unterkunft bei Hannover gefunden: Zwei Festnahmen

+ Die Spurensicherung untersucht den Tatort © Nonstopnews Bei der Unterkunft handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus, das überwiegend von reisenden Handwerkern genutzt wird.Laut Polizei wurden im näheren Umfeld des Hauses zwei Männer, 21 und 22 Jahre alt, vorläufig festgenommen. Ob die beiden mit dem Tot des 34-Jährigen in Verbindung stehen, ist derzeit noch nicht bekannt.

War es Mord? Toter Mann in Leiharbeiter-Unterkunft gefunden

+ Zwei verdächtige Männer wurden festgenommen © Nonstopnews Ebenfalls ist unklar, wer die Beamten informierte. Nach Auskunft einer Sprecherin der Polizeiwird davon ausgegangen, dass der 34-Jährige gewaltsam zu Tode kam. Am Morgen nahmen Experten der Spurensicherung die Ermittlungen auf.

