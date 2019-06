Badesee-Todeadrama: Behinderter Sohn verschwindet im Wasser - Vater tot

Als sein geistig behinderter Sohn plötzlich im Wasser verschwindet, sucht der Vater nach ihm im Badesee nahe Hildesheim bei Hannover. Dann folgt das Todesdrama.

Nahe Hildesheim bei Hannover kam es zu einem tödlichen Badeunfall

Ein Familienvater suchte sein geistig behindertes Kind im See und kam dabei ums Leben

Der Sohn tauchte am Teich nahe Hildesheim nur kurze Zeit nach der Suche wieder auf

Hildesheim - Was für eine schreckliche Tragödie in Niedersachsen! In der Nähe von Hildesheim bei Hannover kam es am Sonntag zu einem verheerenden Badeunfall in einem Kiesteich. Eine dreiköpfige Familie wollte nach Angaben der Polizei Hildesheim das warme Wetter für eine Abkühlung im Badesee nutzen. Dann passierte das schreckliche Drama im Badesee in Niedersachsen, wie nordbuzz.de* berichtet.

Hildesheim bei Hannover: Geistig behinderter Sohn verschwindet in Badesee

Der geistig behinderte Sohn (39) war im Wasser plötzlich nicht mehr zu sehen. Der70 Jahre alte Familienvater ergriff sofort die Initiative und suchte nach seinem Kind im Teich. Als er gerade mit der Suche begonnen hatte, stieg kurz darauf der 39 Jahre alte Sohn aus dem Wasser, wie die Polizei berichtet.

Sein 70-jähriger Vater war hingegen verschwunden. Der Mann tauchte bei der mutigen Rettungsaktion nicht mehr aus dem Badesee bei Hildesheim nahe Hannover auf.

Hildesheim nahe Hannover: Vater stirbt bei Suche nach Kind im Badesee

Nur wenige Minuten später folgte für die Familie aus Niedersachsen der große Schock, der ihr Leben komplett verändern sollte. Der 70-jährige Familienvater wurde nämlich leblos im Teich gefunden.

Wiederbelebungsversuche konnten den Mann jedoch nicht mehr retten, der 70-Jährige starb trotz der Reanimationsversuche noch am Unfallort im Dorf Rössing. Die Polizei Hildesheim hat die Ermittlungen zu dem schweren Unglück am Badesee nahe Hannover mittlerweile aufgenommen.

