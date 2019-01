Grausamer Verdacht: Taucher suchen vermisste Christa E. in See unter Eis

Hannover/Groß-Buchholz - Mithilfe von Fotos sucht die Polizei seit Freitag, 18. Januar, nach der spurlos verschwundenen Christa E. aus Groß-Buchholz.

Wie nordbuzz.de* berichtet, wurde die 71-Jährige Seniorin das letzte Mal am vergangenen Freitag gegen 17 Uhr von ihrer Nachbarin gesehen. Seitdem gilt die Seniorin als vermisst. In Hamburg wird hingegen Hilal seit 20 Jahren vermisst.

+ Der zugefrorene Altwarmbüchener See © picture alliance / dpa

Den Ermittlern der Polizei liegen Hinweise vor, dass sich Christa E. am frühen Freitagabend am Altwarmbüchener See, beziehungsweise im Bereich des Laher Friedhofs aufgehalten hat.