Feuer bricht aus - Frau kann sich aus brennendem Rollstuhl nicht mehr befreien

Hannover - Drama in Hemmingen: Eine 66 Jahre alte Rollstuhlfahrerin ist bei einem Brand in ihrer Wohnung ums Leben gekommen, wie nordbuzz.de* berichtet.

Hannover: Frau verbrennt im Rollstuhl - Feuer hat tödliche Folgen

Die Frau habe zum Zeitpunkt des Feuers, gegen 1.40 Uhr in der Nacht zum Montag, in dem Rollstuhl gesessen und sich nicht befreien können, teilte die Polizei in Hannover mit. Anwohner hörten zwar den Brandmelder und alarmierten die Feuerwehr. Diese konnte allerdings nur den Brand in dem als Wohn- und Schlafzimmer genutzten Raum löschen. Für die allein lebende 66-Jährige kam jede Hilfe leider zu spät.

Brand in Wohnung bei Hannover: War Zigarette Schuld am Tod von Rollstuhlfahrerin

Die Kriminalpolizei, die die Wohnung in Hemmingen bei Hannover am Montagvormittag untersuchte, geht davon aus, dass das Feuer von einer brennenden Zigarette ausgelöst wurde. Der Sachschaden wurde auf rund 50.000 Euro beziffert. Während für die Frau im Rollstuhl jede Hilfe zu spät kam, konnten die anderen Bewohner des Hauses sich unverletzt in Sicherheit bringen.

