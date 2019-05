Hochzeitskorso hält an roter Ampel - dann folgen schockierende Szenen

Bei einem Hochzeitskorso durch Hannover fielen an einer roten Ampel plötzlich Schüsse. Dann nahm die Polizei die Verfolgung auf - und machte einen Fund.

Hannover - Während eines Autokorsos anlässlich einer Hochzeit in Hannover hat ein 19-Jähriger am Sonntag (28. April) in Vahrenwald plötzlich mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben. Die Polizei konnte den jungen Mann in der Nordstadt stellen.

Hannover: Hochzeitskorso stoppt an roter Ampel - dann fallen Schüsse

Der 19-Jährige saß am Steuer eines VW, der gegen 15.45 Uhr als Teil eines Autokorsos in der Guths-Muth-Straße (Vahrenwald) unterwegs war. Dort beobachtete ein Zeuge, wie der VW-Fahrer an einer roten Ampel hielt, aus dem Auto gestiegen ist und mit einer Schusswaffe mehrfach in die Luft feuerte. Erst kürzlich kam es bei einem türkischen Hochzeitskorso bei Hannover zum reinsten Chaos auf der Autobahn, wie nordbuzz.de* berichtet.

Nach dem Autokorso nahe der Nordstadt setzte der 19-Jährige sich wieder hinter das Steuer und fuhr einfach weiter, wie die Polizei in ihrer Mitteilung berichtet. Der Zeuge alarmierte sofort die Polizei, die den Autokorso der Hochzeitsgesellschaft bis in die Nordstadt von Hannover verfolgte.

Hannover: Polizei verfolgt Hochzeitskorso nach Schüssen an roter Ampel

Vor der Polizeiwache an der Bodestraße (Nordstadt) gelang es den Polizisten, zwei Autos des Hochzeitskorsos - darunter das Fahrzeug des mutmaßlichen Schützen - für eine Kontrolle durch die Polizei Hannover anzuhalten. Bei einer Durchsuchung des VW fanden die Polizisten eine Schreckschusswaffe und auch die dazugehörige Munition. Der 19-Jährige konnte für den Fund der Polizei keine Besitzkarte vorlegen.

Hochzeitskorso in Hannover: Polizei nimmt 19-jährigen Mann nach Schüssen an roter Ampel fest

Der junge Mann muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Zudem hat die Polizei die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall während des Hochzeitskorsos in Hannover informiert.

