Brutaler Überfall: Männer überwältigen Passanten - Entdeckung lässt sie flüchten

Ein Mann ist auf dem Weg zu einer Haltestelle der Stadtbahn in Hannover. Vor ihm laufen zwei Männer, die plötzlich zu seinem Albtraum werden. Es kommt zum Überfall.

Ein Mann wurde spät abends auf dem Weg zur Haltestelle der Stadtbahn in Hannover überfallen

Zwei Männer zückten ein Messer und eine Schusswaffe



Die Polizei Hannover sucht mit einer Täterbeschreibung und einem Phantombild nach den Tatverdächtigen



Hannover – Es ist etwa 23.55 Uhr an einem späten Freitagabend. Ein Mann (30) will in Hannover in die Stadtbahn steigen, läuft deshalb auf der Vahrenwalder Straße zur Haltestelle. Dann passiert das Unglaubliche! Zwei Männer, die langsam vor dem 30-Jährigen laufen, werden plötzlich zu seinem persönlichen Albtraum. Das berichtet nordbuzz.de*.

Als der 30 Jahre alte Mann auf gleiche Höhe mit den beiden Männern ist, kommt es zur schlimmen Tat in Niedersachsen. Die beiden unbekannten Männer zücken Messer und Schusswaffe, bedrohen den Passanten und drängen ihn bei dem Überfall auf die Straße Grenzweg, wie die Polizei Hannover mitteilt.

Hannover: Fahndung nach Überfall - Täter flüchten ohne Beute

Die Angreifer fordern den Mann auf, ihnen seine Wertgegenstände zu geben. Dann machen die Täter eine entscheidende Entdeckung: Der Mann hat nämlich gar nichts Wertvolles bei sich. Sofort lassen die Angreifer vom 30-jährigen Mann ab, flüchten in unbekannte Richtung – ohne Beute.

Der Mann hat bei dem Überfall in Niedersachsen großes Glück. dass er ohne Verletzungen davonkommt. Nach einem anderen brutalen Überfall in Hannover sucht die Polizei bei ihrer Fahndung nach zwei weiteren Männern, wie nordbuzz.de berichtet.

Hannover: Täterbeschreibung nach Überfall auf 30-jährigen Mann

Nach dem Überfall mitten auf der Straße in Hannover geht der Mann zur Polizei, beschreibt die beiden Angreifer. Die Polizei veröffentlicht für die Fahndung eine Täterbeschreibung und jeweils ein Phantombild der beiden brutalen Männer.

Täterbeschreibung nach Überfall auf Mann in Hannover:

Die beiden Täter sind 1,75 Meter und 1,80 Meter groß

haben ein südländisches Äußeres

sind zwischen 20 und 30 Jahre alt

Einer der beiden Täter trug einen dunkelbraunen Jogginganzug mit Kapuze, sein Komplize eine graue Kapuzenjacke. Um das rechte Handgelenkt hatte der Komplize zudem ein sogenanntes Palästinensertuch gewickelt. Das teilt die Polizei Hannover mit.

Überfall in Hannover: Polizei sucht nach Zeugen

Die Ermittler der Polizei Hannover suchen nun Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise zu dem Überfall auf den 30-jährigen Mann sowie zur Identität der beiden gesuchten Täter geben können. Die Polizeiinspektion Ost freut sich unter der Telefonnummer 0511 109-2717 über Zeugenhinweise.

In Niedersachsen gibt es eine weitere Fahndung: Die Polizei sucht einen Exhibitionisten. Der Mann öffnete in Braunschweig schon mehrmals seine Hose vor Kindern, wie nordbuzz.de* berichtet.

