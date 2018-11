Lkw überrollt Frau bei tödlichem Unfall - sie stirbt beim Überqueren der Straße

Ein schrecklicher Unfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Dienstag. Eine Frau wurde beim Überqueren der Hauptstraße von einem Lkw erfasst und überrollt.

Hannover - Wie nordbuzz.de* berichtet, kam es am Dienstagmorgen zu einem Alptraum-Unfall, als eine Frau beim Überqueren der Humboldtstraße in der Calenberger Neustadt in Hannover von einem Lkw erfasst und überrollt wurde. Die Frau erlitt tödliche Verletzungen. Der genaue Unfall-Hergang ist noch unklar. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe einer Ampel an einer Straßenbahnhaltestelle.

+ Der Unfall ereignete sich an einer Ampel unweit einer Strapenbahn-Haltestelle © Nonstopnews

Tödlicher Alptraum-Unfall in Hannover: Frau wird Lkw überrollt und erliegt ihren Verletzungen

Nach Angaben von Nonstopnews ist derzeit noch nicht bekannt, ob die Frau von der Straßenbahn-Haltestelle oder von der anderen Straßenseite kam. Anscheinend hatte der Lkw-Fahrer nicht bemerkt, dass er die Frau erfasst hatte. Passanten mussten den Mann auf das Unglück aufmerksam machen. Daraufhin erlitt der Lkw-Fahrer einen schweren Schock und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

+ Der Lkw erfasste und überrollte die Frau © Nonstopnews

Tödlicher Alptraum-Unfall in Hannover: Lkw-Fahrer muss von Passanten auf Unglück hingewiesen werden

Die Humboldstraße musste aufgrund der umfangreichen Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden, was zu Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr führte. Ein riesiges Problem waren die Gaffer, die sich aus allen Richtungen der Unfallstelle näherten. Die Einsatzkräfte und zahlreiche Helfer waren damit beschäftigt, für Sichtschutz zu sorgen. Gegen die Gaffer, die die Bergungsarbeiten von ihren Hochhausbalkonen beobachteten, waren sie jedoch machtlos.

