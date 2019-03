Leichen-Fund im Mittellandkanal: Identität endlich geklärt

In Hannover ist eine Leiche im Mittellandkanal entdeckt worden. Jetzt herrscht traurige Gewissheit.

Update vom 18. März 2019, 11.37 Uhr: Am Dienstag, den 12. März 2019 wurden die Rettungskräfte in Hannover von Spaziergängern alarmiert, die einen leblosen Körper am Nansenufer in Höhe der Schierholzstraße im Mittellandkanal entdeckt hatten.

Nachdem die Polizei die Ermittlungen übernommen hatte, konnte die Identität des Opfers mittlerweile geklärt werden. Dabei handelt es sich um einen Suizid.

Hinweis der Redaktion: Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110222. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.

Schock-Fund: Leiche im Mittellandkanal entdeckt

Hannover - Im Mittellandkanal in Hannover-Buchholz ist am Dienstagmorgen eine Leiche entdeckt worden, wie nordbuzz.de berichtet.

Hannover: Leiche im Mittellandkanal - Polizei ermittelt

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell ist es noch unklar, ob es sich dabei um einen Mann oder eine Frau handelt und wie diese Person dabei ums Leben kam.

Weitere Informationen folgen.

+ Die Polizei ermittelt nach dem Fund einer Leiche in Hannover. © Nonstopnews

