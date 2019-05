Mann verlässt Kneipe mit drei Frauen - dann kommt dieses Duo

Ein Mann verließ gemeinsam mit drei Frauen eine Kneipe in Hannover. Plötzlich tauchten diese beiden Männer auf, es folgte der blanke Horror. Sie schlugen zu.

In Hannover kam es zu einer brutalen Attacke

Zwei bislang unbekannte Täter schlugen ihr Opfer bewusstlos

Die Polizei fahndet nun mit Phantombildern nach den Schlägern

Hannover - Zu einer brutalen Attacke kam es in der Nacht zu Freitag, 1. März 2019, in Hannover: Wie nordbuzz.de* berichtet, griffen zwei bislang unbekannte Täter einen 46 Jahre alten Mann vor einer Kneipe am Kötnerholzweg Ecke Weckenstraße im Stadtteil Linden-Mitte an - mit schrecklichen Folgen. Nun sucht die Polizei Hannover bei der Fahndung mit Phantombildern nach den Schlägern

Brutale Attacke in Hannover: Männer schlagen Opfer bewusstlos - Fahndung

Nach Angaben der Polizei hatte das Opfer den Abend zusammen mit drei Frauen in der Kneipe am Kötnerholzweg verbracht, die er in der Lokalität in Hannover kennengelernt hatte. Auch die beiden Täter hatten versucht mit den Frauen ins Gespräch zu kommen - ihre Kontaktversuche wurden jedoch abgewiesen. Gegen 1 Uhr verließ der 46-Jährige gemeinsam mit seinen drei Begleiterinnen die Kneipe. Die beiden Täter verfolgten das Quartett. Dann wurde es brutal.

Hannover: Brutale Attacke auf 46-Jährigen - Opfer erleidet Kopfverletzung

Zunächst beschimpften schubsten diebeiden Männer ihr Opfer. Doch dann schlug einer der Täter den 46 Jahre alten Mann plötzlich mit solcher Wucht ins Gesicht, dass dieser rückwärts taumelte und hart auf den Straßenasphalt aufschlug.

Der Mann zog sich bei dem Sturz eine Kopfverletzung zu und blieb bewusstlos liegen. Daraufhin flüchteten die beiden Schläger in Richtung Fössestraße.

Hannover: Polizei fahndet mit Phantombildern und Täterbeschreibung nach brutalen Schlägern

Nach der brutalen Attacke sucht die Polizei Hannover bei ihrer Fahndung mithilfe von Phantombildern nach den Tätern.

Die beiden Schläger aus Hannover werden in der Täterbeschreibung folgendermaßen beschrieben:

beide sind etwa 25 Jahre alt

einer der Gesuchten ist zwischen 1,65 Meter und 1,70 Meter groß

der andere Mann ist etwas größer

sein Komplize ist etwas größer.

beide Männer waren zur Tatzeit dunkel gekleidet

waren die Täter dunkel gekleidet,

einer trug eine Mütze oder Kapuze auf dem Kopf

Wer zur Fahndung sachdienliche Hinweise zu den gesuchten Männern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109- 3920 bei der Polizei Hannover zu melden.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.