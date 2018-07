Hannover: Nach Sperrung des Flughafens wegen Hitzeschäden - Check-In wieder geöffnet

Beschädigte Bahn

+ © dpa / Stefan Rampfel Der Flughafen Hannover wurde am Dienstag gesperrt. © dpa / Stefan Rampfel

Nach der stundenlangen Sperrung wegen eines Hitzeschadens sind die Check-In-Schalter am Flughafen in Hannover am frühen Morgen wieder geöffnet worden.